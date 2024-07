'Najbolja prijateljica moje žene uništila mi je brak otkrivši mi njenu aferu i postala moja ljubavnica'

Jedan se muškarac obratio The Sun-ovoj savjetnici za odnose s jednim vrlo neobičnim problemom. Naime, kako kaže: ‘Najbolja prijateljica moje žene prevarila me i iskoristila moju naivnost, što je dovelo do toga da je naš brak sada na rubu raspada’.

‘Sve je počelo kad se pojavila na našim vratima, djelujući vidno uznemireno’ nastavlja, ‘Rekla mi je da osjeća moralnu obvezu otkriti mi da moja žena ima aferu. Bio sam šokiran kad mi je supruga, nakon što sam je suočio s time, priznala da je imala intimnu vezu s bivšim dečkom’.

‘Te noći, nakon što je istina izašla na vidjelo, moja žena je otišla iz našeg doma. Oboje smo bili uzrujani, a ja sam propustio priliku da joj kažem da je volim i da želim pokušati spasiti naš brak’, rekao je ovaj 47-godišnjak, ‘Tijekom tog vremena, moja supruga je primala prijeteće i uvredljive poruke od nepoznatog pošiljatelja, ali čim se odselila, sve je prestalo’.

‘U međuvremenu, prijateljica moje žene postala je osoba kojoj sam se povjeravao. Često bi dolazila, kuhala za mene i brinula se o meni. Unutar šest mjeseci, naš odnos je prerastao u ljubavnu vezu, kaže, ‘Ona je potpuno prekinula svaki kontakt s mojom suprugom, nazivajući je podlom i odvratnom osobom’.

No, njegova ga je žena upozorila da bi njezina bivša prijateljica mogla biti manipulativna osoba koja izaziva probleme, ali nije obraćao pažnju na to. ‘Jednog dana, dok sam pomagao svojoj djevojci da prebaci podatke na novi telefon, pronašao sam datoteku označenu imenom moje žene. Otvaranjem te datoteke, otkrio sam kopije svih prijetećih poruka koje je moja supruga primila. Još uvijek joj nisam rekao ništa o tome’.

Unatoč svemu, ona i dalje dolazi u njegov dom, ponašajući se kao da je sve u redu. ‘Nedavno sam saznao da je afera moje žene završila i želio bih pokušati popraviti naš odnos. Razmišljajući o svemu, shvaćam da je možda tražila ljubav negdje drugdje jer nisam bio dovoljno pažljiv muž. Pitam se, bi li me prihvatila natrag?’, priznao je.

Savjetnica Deidre mu je poručila: ‘Pokaži malo hrabrosti. Vrijedi pokušati stupiti u kontakt sa ženom. Iako te iznevjerila, ako ste oboje spremni otvoreno razgovarati o problemima, vaš brak još uvijek ima šanse. Bez obzira hoćete li uspjeti obnoviti brak ili ne, vrijeme je da prekineš ovu destruktivnu vezu s ljubavnicom. Iskreno joj reci što si otkrio i objasni da ne možeš biti s nekim tko se ponaša tako destruktivno. Razgovaraj sa svojom ženom i predloži savjetovanje za parove kao način da radite na spašavanju vašeg braka’.

