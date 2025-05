Eksluzivno u rođendanskom Storyju: NARUKVICA BORBOLETA NA DAR

U ovom broju Story slavi 23. rođendan i poklanja čitateljima dizajnerski nakit – narukvicu Borboleta ! Posebno dizajnirana za rođendansku proslavu magazina Story, narukvica Borboleta dolazi u hit boji godine Mocha Mousse i s privjeskom u obliku zvijezde ili u ljetnoj nijansi ružičaste s prepoznatljivim motivom leptira. Narukvica STORY x BORBOLETA ultimativni je modni dodatak izrađen od svilenog konca i sa zrcalnim privjeskom. Izbor između 3 modela narukvica je vaš!

Foto: Goran Čižmešija

Uz ‘zvjezdanu’ narukvicu Borboleta, Story donosi i zvjezdanu priču s naslovnice! Sa samo dvadeset i sedam godina, Miach itekako može biti ponosna na sebe. Posljednje dvije godine bile su njezine - osvojila je publiku zaraznim hitovima ‘NLO’ i ‘Fantazija’, a ove će godine u sklopu Prahir Story Hall of Famea dobiti i nagradu za hit-godine za pjesmu ‘Anđeo’, u kojoj joj se pridružio i Hiljson Mandela, glazbenik i treper s kojim često surađuje. Njezin prepoznatljiv zvuk gotovo je opipljiv u najnovijoj pjesmi ‘Faza’, na koju ćemo sigurno plesati ovog ljeta, a s Mijom smo porazgovarali o svemu što joj se događa u posljednje vrijeme u koje se njezin život čini poput vrtuljka. Otkriva nam kako gleda na uspjeh, je li uvijek htjela privatni život držati dalje od očiju znatiželjnika te kako se nosi s pritiskom koji je neminovan u industriji zabave...

U novom broju magazina Story potražite i ove teme:

EMA LUKETIN: 'Bez ljubavi ništa ne funkcionira kako treba'

VESNA ŠKARE-OŽBOLT I VALENTINA OŽBOLT: 'Moja mama, moja inspiracija'

MICHELLE OBAMA: Napokon slobodna

JURAJ ZIGMAN: U punom zanosu

Narukvica Borboleta je dar koji magazin Story već tradicionalno poklanja svojim čitateljima kao izraz zahvalnosti na čitateljskoj vjernosti. No svake godine, Story iznenadi modelom i odabirom boja ovog must have accessories-a koji je ove godine posebno šik i sofisticiran! Uz dva 'klasičnija' modela narukvica s toplom smeđom nijansom Mocha Mousse, koja je inače i boja sezone prema PANTONE institutu za boje, ističe se i dizajnom razigrana Borboleta koja kombinira mladenačku ružičastu boju s privjeskom u nijansi zlata... Izbor između 3 modela narukvica je vaš!

Stoga ne propustite ekskluzivno i limitirano rođendansko izdanje - STORY + DAR NARUKVICA BORBOLETA - od srijede 7. svibnja na kioscima!

MODEL: Iva Čagalj

FOTOGRAFIJE: Goran Čižmešija

STYLING: Slađana Divjak

ŠMINKA: Seka Kožul

FRIZURA: Studio Marcela

TORTA: Magnolia slastice

DEKORACIJE: NTS Events