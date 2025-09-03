Dolazi HUAWEI WATCH GT 6 serija, najnapredniji pametni sat za outdoor sportove u povijesti Huaweija

Huawei ne usporava u potrazi za inovacijama te je renomirani tehnološki div najavio da će 19. rujna u Parizu, u Francuskoj, održati globalno inovativno predstavljanje proizvoda pod temom „Ride the Wind”. Kao tehnološki pionir u industriji potrošačke elektronike, Huawei će predstaviti svoju novu generaciju nosivih uređaja - HUAWEI WATCH GT 6 seriju koja donosi unaprijeđeno iskustvo za outdoor sportove i praćenje zdravlja za korisnike diljem svijeta. U isto vrijeme bit će predstavljeni i pametni telefoni i tableti, čime će Huawei dodatno pokazati svoje mogućnosti u sektoru pametnih uređaja.

Kao jedan od ključnih segmenata Huaweijevog potrošačkog poslovanja na globalnoj razini, nosivi uređaji dominiraju tržištem s više od 200 milijuna isporučenih uređaja od 2015. godine te 42,4% rasta na godišnjoj razini u prvom kvartalu 2025. godine. Brend sada želi dodatno produbiti povezanost s mlađom generacijom predstavljanjem vrhunskih proizvoda na lansiranju u Parizu, stvarajući snažniju emocionalnu povezanost s korisnicima diljem svijeta.

Nova generacija sportske znanosti

Poznata po svojem jedinstvenom trajanju baterije do 14 dana i sveobuhvatnim sportskim značajkama, HUAWEI WATCH GT serija sada pomiče granice još dalje. Najnoviji model donosi revolucionarna unaprjeđenja u izdržljivosti i profesionalnim mogućnostima za outdoor sportove.

Također, osim osnovnih fitness podataka poput otkucaja srca, potrošenih kalorija i podataka s treninga, Sunflower Positioning System pruža precizno GPS praćenje, podatke o udaljenosti i tempu, čime dodatno obogaćuje iskustvo bavljenja sportovima na otvorenom.

Uz više od deset globalnih istraživačko-razvojnih centara i tri laboratorija za sportsku i zdravstvenu znanost, Huawei nastavlja pomicati granice tehnologije sporta i zdravlja. Trenutno, Huawei posjeduje gotovo 1000 patenata u području pametnih nosivih uređaja, a njegova ključna tehnologija, TruSense™ System, omogućuje brže, preciznije i sveobuhvatnije praćenje sportskih i zdravstvenih parametara, pružajući snažnu tehničku podršku za upravljanje zdravljem korisnika u različitim scenarijima. Huawei nosivi uređaji najbolje povezuju inovativnu tehnologiju i estetski dizajn, uz podršku za više od 100 sportskih načina rada, uključujući različite aktivnosti na otvorenom i vježbe u zatvorenom prostoru.

Produktivnost napredne generacije

Huawei tableti također su osvojili korisnike diljem svijeta zahvaljujući revolucionarnoj PaperMatte Display tehnologiji i besprijekornim alatima za povećanje produktivnosti i izvrsnim performansama. Serija tableta s PaperMatte zaslonom učinila je gledanje i čitanje još ugodnijim iskustvom, a M-Pencil pametna olovka digitalno pisanje i crtanje jednostavnijim nego ikad. Posebno su oduševile aplikacije poput GoPaint i HUAWEI Notes zahvaljujući kojima su svi digitalni kreativci postali još učinkovitiji.

Na događaju u Parizu sljedećeg mjeseca Huawei će predstaviti nadogradnje za PaperMatte zaslon i stylus olovčicu, zajedno s lansiranjem globalne inicijative HUAWEI GoPaint Worldwide Creating Activity, s ciljem da inspirira novu generaciju kreatora da dosegnu još veće visine.

Pridružite se novoj generaciji inovacija

Svi nadolazeći Huawei proizvodi uskoro će biti dostupni na europskim tržištima, a korisnici će biti oduševljeni novim rješenjima i značajkama koje njihov aktivni stil života ili svakodnevni rad mogu podići na potpuno novu razinu. Dostupnost novih Huawei proizvoda bit će potvrđena na događaju lansiranja u Parizu, Francuska, 19. rujna 2025.