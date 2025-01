Dnevnik mentalnog zdravlja pomoći će vam da se lakše nosite sa stresom i dnevnim izazovima

Živimo u vremenu kada se od mladih često očekuje da budu sve – uspješni, kreativni, društveno aktivni i emocionalno stabilni. No, iza savršeno složenih objava na društvenim mrežama često se skrivaju nesigurnosti, strahovi i pritisci s kojima se nije lako nositi. Na društvenim mrežama vas bombardiraju savršeni životi, netko putuje svijetom, netko pokreće vlastiti biznis, a vi ste jedva stigli na vrijeme pojesti doručak. Usput ste se posvađali s najboljim prijateljem jer niste mogli ispuniti obećanje da ćete se naći, a roditelji vas podsjećaju da „niste prisutni” i da biste trebali više razgovarati s njima. Na kraju dana ostajete sami s osjećajem da niste uspjeli na nijednom polju Tjeskoba vas pritiska poput teškog pokrivača, a misli se vrte u krug: „Zašto se ne mogu sabrati?“, „Što nije u redu sa mnom?“, „Zašto svi drugi sve stižu?“ Sve to ostaje u glavi, neizgovoreno, dok se satima vrtite u krevetu i pokušavate zaspati.

U tom kaosu gdje se čini da nitko nema vremena saslušati vas, papir je uvijek tu. Nema osude, nema očekivanja. Samo vi i vaše misli, spremni za iskreno suočavanje. Zamislite da na papiru možete pustiti sve ono što vas guši — frustraciju zbog obaveza, strahove zbog budućnosti, tugu nakon prekida veze. Gledajte na dnevnik kao na svog prijatelja koji nikada ne osuđuje i uvijek ima vremena slušati. Nema onih neugodnih pauza u razgovoru niti osjećaja da biste trebali 'reći pravu stvar'. Tu ste samo vi i vaše misli, pretočene u riječi, crteže ili kakav god oblik odaberete. Zašto dnevnik? Pa sjetite se svih onih trenutaka kada ste mislili: „Kad bih samo mogao/mogla negdje ovo sve izbaciti!" I ne, ne morate biti pisac, poeta ili netko tko voli sjediti uz svijeću i 'izlijevati dušu na papir'. Radi se o jednostavnom alatu koji može donijeti red u kaos i pomoći vam da se osjećate bolje.

Brave TALK – Razgovorom zajedno rastemo Svjedoci smo kako se mladi sve više susreću s problemima vezanim uz mentalno zdravlje – velike obaveze, visoka očekivanja, balansiranje između uspjeha u školi, društvenih normi, izvanškolskih aktivnosti, društvenih mreža i svakodnevnih izazova. Prema istraživanjima Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, sve veći broj mladih u Hrvatskoj osjeća pritisak zbog akademskih uspjeha, društvenih normi i osobnih očekivanja, a broj prijava simptoma poput anksioznosti, depresije i stresa raste. Također, prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, mladi se suočavaju s mentalnim problemima, ali se često suočavaju s nedostatkom informacija o tome gdje potražiti pomoć ili neadekvatnom podrškom u obitelji i školama. Ovi alarmantni podaci ukazuju na potrebu za platformama koje će mladima omogućiti jednostavan pristup savjetovanju i edukaciji o mentalnom zdravlju. Vodeći se tim izazovima, pokrećemo Brave Talk – cjelogodišnji projekt posvećen mentalnom zdravlju mladih, s ciljem destigmatizacije problema mentalnog zdravlja i pružanja konkretnih savjeta i rješenja. Kroz native članke, radionice u školama diljem Hrvatske, digitalni vodič i angažman renomiranih stručnjaka iz područja psihologije i pedagogije, kao i poznatih osoba koje će podržati kampanju, Brave Talk nastoji osigurati sigurno i podržavajuće okruženje za mlade koji se suočavaju s mentalnim izazovima.



Zašto uopće voditi dnevnik?

Kada svoje misli stavimo na papir, one prestaju biti nejasne i „prijeteće”. Često se dogodi da tek kad nešto napišemo, shvatimo koliko nas je zapravo mučilo — ili da to uopće nije tako strašno kako se činilo. Osim toga, vođenje dnevnika može pomoći u prepoznavanju obrazaca vašeg razmišljanja. Primjerice, ako svakog petka osjećate tjeskobu zbog školskih obaveza ili posla, dnevnik će vam to jasno pokazati. I umjesto da se vrtite u krug, možete poduzeti nešto konkretno.

Dnevnik je i odličan način za praćenje svog napretka. Zamislite da se nakon godinu dana vratite na prve stranice i vidite koliko ste se promijenili, što ste naučili i koliko ste prepreka savladali. To ne da je samo korisno, nego i vrlo motivirajuće.

Foto: Shutterstock



Kako započeti (i ostati dosljedan)?

Ako ste odlučili pružiti dnevniku šansu, evo nekoliko praktičnih savjeta kako započeti i pritom se zabaviti:

Opustite se i krenite jednostavno: Iako ideja o vođenju dnevnika zvuči zanimljivo i privlačno, vrlo često, mnogi od nas odustanu već nakon nekoliko dana. Zašto? Prvo, tu je onaj zloglasni perfekcionizam. „Što ako zvuči glupo?", „Što ako netko nađe moj dnevnik?". Ipak, dobra vijest je da vaš dnevnik nikada neće suditi vašem stilu pisanja. Zapamtite, ne morate započeti s velikim planom. Počnite s malim stvarima. Pitajte se jednostavna pitanja: „Što me danas usrećilo?", „Što bih volio/voljela promijeniti u svom danu?", „Na čemu sam danas zahvalan/zahvalna?". Ova pitanja služe kao odličan početak za svaki unos.

Nema pravila: Drugi razlog je osjećaj da morate svaki dan sjesti i napisati stranice i stranice, ali realnost je da dnevnik ne treba biti iscrpljujući zadatak. Dovoljno je zapisati jednu rečenicu, crticu, pa čak i jednu riječ koja opisuje vaš dan. Zaboravite na „moram pisati svaki dan". Pišite kad god osjetite potrebu. Bolje je zapisati nešto tri puta tjedno nego se forsirati i odustati nakon dva tjedna.

Počnite s malim koracima. Na primjer, svaki dan zapišite tri stvari na kojima ste zahvalni. Ovo može biti nešto veliko. Možda je to bio osmijeh prolaznika, topli čaj ili poruka prijatelja. Ova jednostavna navika ne samo da će vas motivirati, već će vas i podsjetiti na pozitivne stvari u vašem životu.

Dodajte kreativnost: Još jedan problem je dosada. Ako svaki dan ponavljate isto, normalno je da ćete izgubiti motivaciju. No, tko kaže da dnevnik mora biti monoton? Neka to bude prostor u kojem se možete izraziti na različite načine. Prije svega, ne opterećujte se pravilima – zašto dnevnik ne bi bio vise od pisano zapisa? Ako vas pisanje ne privlači - crtajte, lijepite fotografije, dodajte citate koji vas inspiriraju – ipak je to samo vaše mjesto za kreativnost i vi ste ti koji određuju „pravila igre". Vaš dnevnik je vaše sigurno mjesto i ne postoji „pravi" način za njegovo vođenje. Možete pisati o svom danu, bilježiti svoje osjećaje, crtati, lijepiti isječke iz časopisa ili zapisivati stihove pjesama koje vas inspiriraju. To je vaš svijet. Razmislite i o vođenju tematskih stranica poput: "Pozitivni trenuci tjedna", "Moji mali uspjesi", "Ciljevi za idući mjesec".

Foto: Shutterstock

Eksperimentirajte s formatom: Neki ljudi vole klasične bilježnice, drugi preferiraju digitalne alate. Ako ste više tech entuzijast, aplikacije poput Daylio, Reflectly ili Journey mogu biti odličan izbor.

Nagradite se: U užurbanom rasporedu teško je pronaći trenutak za sebe. Ali zapamtite, vođenje dnevnika ne zahtijeva sate — pet minuta dnevno može napraviti ogromnu razliku. Zato si za za početak postavite male ciljeve: „Ako napišem pet unosa, počastit ću se ručkom u omiljenom restoranu". Male nagrade mogu biti odličan motivator. Osim toga, jedan od najboljih načina da ostanete dosljedni je povezati vođenje dnevnika s nekom rutinom. Na primjer, pišite svako jutro uz šalicu čaja ili navečer prije spavanja. Rutina pomaže da nova navika postane sastavni dio našeg dana.

Zato, uzmite bilježnicu, otvorite aplikaciju ili pronađite neku staru knjižicu koja vam se sviđa i počnite pisati, crtati ili jednostavno bilježiti. I ne zaboravite — svaki zapis, ma koliko kratak ili „nesavršen", donosi vrijedne rezultate.