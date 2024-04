Djeveruša se požalila: 'Već sam potrošila 1700 eura, ali mladenka očekuje i poklon!'

Jedna se žena požalila da ubrzo treba biti djeveruša na vjenčanju članice jedne njoj vrlo bliske obitelji, ali ništa, kaže, ne izgleda kako je očekivala.

Na Redditu je objasnila da je na to vjenčanje koje će se održati u inozemstvu već potrošila više od tisuću i pol funti (1700 eura), a sada je, tvrdi, shvatila da će morati potrošiti još, što joj je previše.

VEZANI ČLANCI:

"Od svadbenog poklona, ​​haljine, letova i hotela pa do Ubera; izračunala sam da će me sve koštati oko 1700 eura, a sada sam shvatila da mladenka očekuje i poklon od svake od djeveruša posebno". "Drugi članovi obitelji daruju oko tisuću kuna, a mene su roditelji zamolili da potrošim više od toga jer smo s njenom obitelji jako bliski."

Vjenčanje je, kaže, prvo planirano za nekoliko tjedana kasnije, ali je mladenka promijenila termin što je dodatno diglo cijenu. "Također, na početku je uzvanicima rekla da će ona platiti za Airbnb smještaj, ali je zaključila da joj je to previše i da bi svi trebali platiti sami. Isto je i s prijevozom koji je bio uključen, no odjednom više nije. Nakon što su svi rezervirali let, rekla nam je da ne može platiti Airbnb, a zbog doba godine su cijene hotela ogromne. Nitko od nas nije mislio da će nas ta svadba toliko koštati", zaključila je autorica objave, a mnogi su se složili da nije nerazumno što smatra da je to previše.

"Znam da se neki neće složiti, ali po meni su ovakvi događaji 'projekti ispraznosti' i nekako je vaša odgovornost platiti da budete statist u nečijem showu. No, to se plaća daleko manje od 1700 eura... ",napisala je jedna pratiteljica. “Već si puno doprinijela njenom 'posebnom danu' i ispoštovala sve što je tražila i trebala bi biti sretna što ćeš nakon svih promjena uopće doći", dodala je druga, prenosi Mirror.

Na vjenčanju prijateljice poljubila njenog zaručnika: 'Sada me svi naši prijatelji mrze...'