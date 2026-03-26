Dani Porina u Splitu

Srijeda na Danima Porina u Splitu protekla je u znaku snažnih emocija, autorskih ćakula i glazbenih trenutaka koji se pamte. Program je spojio film, razgovore i nastupe – od projekcije filma „A Porina dobiva: Oliver Dragojević“ u suradnji s Festivalom mediteranskog filma Split, do svečane dodjele nagrade Porin za životno djelo (posthumno) obitelji Krste Jurasa u restoranu Zrno Soli.

Priznanje je u ime obitelji primio njegov sin Ivan Juras. Bio je to dirljiv trenutak koji je podsjetio na bogat autorski opus i trag koji je Juras ostavio u hrvatskoj glazbi. Kao jedan od istaknutih autora dalmatinske pjesme, Krste Juras svojim je radom obilježio generacije izvođača i publike, a njegove pjesme i danas žive na koncertnim pozornicama, festivalima i u eteru.



Nakon dodjele nagrade uslijedio je razgovor o dalmatinskoj pismi i autorskoj tradiciji Splita, u kojem su sudjelovali autori Ivo Jagnjić, Pero Kozomara i Tomislav Mrduljaš, dok je razgovor moderirao Milan Majerović-Stilinović, voditelj komunikacija HDS ZAMP-a.



Ivo Jagnjić, autor brojnih popularnih pjesama, član grupe Dalmatino i dugogodišnji sudionik splitske glazbene scene naveo je: “Odrastao sam otkrivajući dalmatinske izvođače i pjesme koje su me formirale kao autora. Ta bogata tradicija i danas ima ogroman značaj za sve nas koji stvaramo dalmatinsku glazbu“. Pero Kozomara, jedan od najplodnijih autora dalmatinske zabavne glazbe, istaknuo je: “Zajednički nazivnik nas trojice upravo je dalmatinska pisma, koja nam je u venama”, a podijelio je i iskustva o dugogodišnjem radu s izvođačima te o specifičnostima pisanja pjesama koje spajaju tradiciju i suvremeni izraz. Tomislav Mrduljaš, skladatelj, producent i umjetnički direktor festivala Melodije Jadrana, osvrnuo se na kontinuitet dalmatinske pjesme kroz desetljeća te na kratku, ali važnu suradnju s Jurasom: “Imao sam priliku surađivati s Krstom i često smo razgovarali o glazbi. Bio je čovjek nevjerojatne energije, čak i u posljednjim godinama i zato mi je posebno drago da mu je posvećena ova večer. Upravo takvi autori čine kontinuitet dalmatinske pjesme i čuvaju njezinu tradiciju“.



Tijekom večeri Milan Majerović-Stilinović autorima je uručio i simbolične podsjetnike na njihove autorske početke, prve prijave glazbenih djela u sustav HDS ZAMP-a, koje su sva trojica podnijela još tijekom devedesetih godina. Taj mali povratak na početak karijera izazvao je osmijehe i prisjećanja na prve autorske korake, ali i podsjetio na činjenicu da su njihove pjesme već desetljećima važan dio domaće glazbene scene.



Glazbeni dio večeri dodatno je obogatio sastav TransAkustik, koji je izveo odabrane pjesme autora sudionika razgovora, podsjećajući publiku na snagu i emotivnost dalmatinske pisme.

Danas, u četvrtak, program se nastavlja uz nova glazbena druženja i koncerte koji dodatno povezuju izvođače i publiku. Dan je započeo Dalmatinskom marendom u crkvi svetog Luke, u organizaciji TZ Splitsko-dalmatinske županije, donoseći jedinstven spoj tradicije i suvremene glazbene priče.

U podne je u hotelu Dioklecijan u organizaciji Croatia Records započelo predstavljanje albuma Vlatka Stefanovskog, ovogodišnjeg dobitnika Porin Special Merit nagrade, dok večer donosi njegov koncert u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u organizaciji Hrvatskog doma Split – glazbeni događaj koji se s nestrpljenjem očekuje i na kojem će mu biti uručena Nagrada.

Za završetak dana, program se ponovno seli na Obrov, gdje će u sklopu Porin prelude programa Toni Starešinić održati vinyl warm-up i zagrijati atmosferu za samu završnicu tjedna.

Petak, 27. ožujka rezerviran je za dodjelu 33. po redu glazbene nagrade Porin i veliko finale koje svi iščekuju. Kome će pripasti statue znat će se već od 17 sati kada kreće predprijenos, u 19 sati se okupljaju dotadašnji dobitnici i nominirani na crvenom tepihu, a u 20 sati kreće dodjela i prijenos na HTV1.

Program Dana Porina zaključuje se u subotu, 28. ožujka koncertnim večerima koje nastavljaju slaviti domaću glazbu. U organizaciji Hrvatskog doma Split koncert će održati Mangroove, dok će se u studiju Underground Control održati koncert ELEVEN, kojim se zatvara tjedan glazbenih susreta u Splitu.

Split se i ove godine potvrđuje kao idealan domaćin Porina – grad koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao izvrsna pozornica za ovu glazbenu manifestaciju. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo, uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

KUPI ULAZNICE ZA 33. DODJELU PORINA

Utemeljitelji glazbene nagrade Porin su HDS – Hrvatsko društvo skladatelja, HGU – Hrvatska glazbena unija i HRT – Hrvatska radiotelevizija, a organizator je Unison - Hrvatski glazbeni savez.

Sve ostale informacije i novosti o Porinu možete pratiti na službenim stranicama i društvenim mrežama:

Web: porin.org

Facebook: facebook.com/PorinHR

Instagram: instagram.com/porinhr

YouTube: youtube.com/user/porinhr/videos

Twitter: twitter.com/porinhr