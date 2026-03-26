Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
hit delicija

Ova mala primorska destinacija krije uskrsni specijalitet za kojim svi luduju: Znate li za bribirski prisnac?

Nikola Zoko
VL
Autor
Promo
26.03.2026.
u 13:52

Jedna greška na frankopanskom dvoru stvorila je hit deliciju.

Jedan korak od mora i dva od sniga nalazi se Vinodolska općina, divna destinacija s četiri mjesta koja pričaju priču o povijesti obitelji Frankopan, životu i radu Jurja Julija Klovića, položaju na kojem se miješaju vjetrovi mora i planine, mjestu gdje će vam zamirisati Bribirski prisnac tradicionalni slani kolač koji se vjekovima mijesi i peče u kuhinjama vrijednih domaćica.

Foto: Nikola Zoko

"Gotovo da nije bilo prigode u kojoj se, u našem kraju, nije pekao Bribirski prisnac. S njime se slavilo rođenje djeteta, ali i ispratilo stare na vječni počinak, dočekivali gosti, ali i uživala obitelj kad bi nedjeljom i blagdanima sjela za stol. Tradicionalno nije bilo Uskrsa da se na stolu nije našao upravo on, napravljen od puno jaja, finog brašna, kombinacija slanine i sira škripavca. Upravo zbog važnosti Bribirskog prisnaca u našem kraju, svakog Uskrsnog ponedjeljka u centru Bribira održava se Festival Bribirskog prisnaca u kojem je ova delicija glavna zvijezda" - kaže direktorica TZ Vinodolska općina Alenka Spoje dodajući kako će se na Uskrsni ponedjeljak 6. travnja ispred Frankopanske kule Turan okupiti brojni proizvođači i zaljubljenici u tradiciju, koji će kušati Bribirski prisnac i uživati o odličnom programu. 

Foto: Nikola Zoko

Posebna atrakcija je i mogućnost osvajanja nagrade - sedmodnevno krstarenje Jadranom Putničke agencije Katarine Line iz Opatije, dok će aktivniji posjetitelji moći sudjelovati u uskrsnoj biciklijadi kroz vinodolske pejzaže. Uz festival, otvoren je i interpretacijski centar u kuli Turan, dio rute Putovima Frankopana, koji otkriva priču o Vinodolskom zakoniku jednom od najvažnijih pravnih dokumenata srednjovjekovne Europe.

Foto: Nikola Zoko

Kako je Bribirski prisnac postao simbol cijelog Vinodola

Priča o Bribirskom prisnacu, ''kolaču koji je zapravo slan” vraća nas u povijest, kad su vinodolskim krajem vladali Frankopani. To je bilo razdoblje u kojem se živjelo skromno, a kuhinja je bila temeljena na onome što je bilo dostupno: jaja, sir, malo brašna i, u boljim vremenima, nešto suhomesnatog. Prema usmenoj predaji koja se i danas prenosi u Bribiru, prisnac je nastao slučajno-kad je na Uskrsni stol s namirnicama skočila mačka, razbacala ih sve a domaćica skupila sve namirnice, složila u posudu i stavila peći.. Uskoro se njezinom kuhinjom počeo širiti opojan miris, svi su željeli kušati to što je ispečeno... Zbog “prisnih” namirnica (što u lokalnom govoru znači svježe), posebno sira škripavca koji se nalazi u ovom 'kolaču' on je dobio naziv Bribirski prisnac.

Foto: Nikola Zoko

Recept se širio Bribirom i cijelim Vinodolom, postupno se usavršavao, a danas ga domaćice poput Katarina Marina vlasnica Vagabundine kolibe radi kombinirajući jaja, sir, pancetu i mladi luk. Upravo njezin prisnac jedan je od razloga zašto ćete iz centra  Bribira krenuti put šume i u noj potražiti gastro adresu gdje se uz Bribirski prisnac cijele godine može pojesti nešto izdašno i lokalno. U ovom periodu Bribirski se prisnac kombinira s juhom od samoniklog bilja (kopriva, medvjeđi luk), upotpunjuje narescima divljači i kiselišem - kombinacijom ukiseljenih pupoljaka medvjeđeg luka, maslačka, ukiseljeni drenjak...  

Foto: Nikola Zoko

Vinodolske općine - destinacija koju treba istražiti

Dolazak u Bribir otvara vrata bogatoj kulturno-povijesnoj i prirodnoj baštini. Za početak, vrijedi se popeti na jedan od vidikovaca projekta Oči Vinodola, poput Slipica vidikovac. Pogledi koji se pružaju - na Velebit, Kvarnerske otoke i Vinodolsku dolinu - daju pravi smisao sloganu “korak od mora, dva od sniga”. Volite li umjetnost i kulturu nemojte propustiti Kuću Klović u Grižanama, posvećenu renesansnom umjetniku i minijaturistu Juraju Juliju Kloviću koji je rođen upravo na ovom mjestu i čija muzejska zbirka krije divnu priču o povijesti ovog kraja, ali njegovom utjecaju na umjetnost ovog kraja.

Foto: Nikola Zoko

Za aktivni odmor, tu je Tribaljsko jezero - raj za ribolovce, bicikliste i ljubitelje prirode. Smješteno tek nekoliko kilometara od mora, nudi jedinstven spoj kontinentalnog i primorskog krajolika. Na kraju, povijesni ugođaj najbolje se doživljava u Driveničkom kaštelu, jednom od rijetko sačuvanih frankopanskih utvrda iz 13. stoljeća. Šetnja njegovim zidinama vraća u vrijeme kada su ovim krajem vladali knezovi Frankopani ali i predstavlja mjesto susreta brojnih suvremenih glazbenika tijekom ljeta. Sve zanimljivosti destinacije svakako potražite na službenim stranicama ove destinacije.

Foto: Nikola Zoko

Ključne riječi
bribir vinodol bribirski prisnac

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!