Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 94
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#ZDRAVSTVENI ODGOJ
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#CHARLIE KIRK
Poslušaj
Prijavi grešku
Svjetski dan kave

Dan u znaku omiljenog crnog napitka

Electrolux
Foto: Electrolux
1/3
VL
Autor
Promo
03.10.2025.
u 11:48

Miris svježe mljevene kave, razgovori koji se stapaju s laganim žamorom i prostor u kojemu se sve čini baš nekako intimno i posebno – tako je izgledao Svjetski dan kave u Gourmet Punktu, kulinarskom kutku poznate food blogerice, autorice kuharice i Electrolux brend ambasadorice Sandre Rončević. Upravo ondje je predstavljen Electrolux 800 Coffee Machine, uređaj koji donosi dozu vrhunske kave izravno u dom i svakodnevne trenutke pretvara u male rituale vrijedne pamćenja. 

Dora Martinović, Isabella Rakonić, Ana Radišić, Igor Jadan, Toma Marić i brojni drugi, imali su priliku otkriti što se krije iza filozofije „od zrna do šalice“. Stručne savjete o pripremi savršene kave kod kuće podijelio je Nik Oroši, jedan od naših najcjenjenijih barista, pokazujući kako pažljivo birani detalji, od načina mljevenja do posluživanja, mijenjaju i okus i doživljaj kave. Uz demonstraciju, gosti su mogli vidjeti koliko preciznost i strast čine razliku i kako Electrolux aparat unosi taj profesionalni osjećaj u domaće okruženje. 

Electrolux
Foto: Electrolux

Druženje je dodatno obogaćeno kreativnom radionicom personaliziranih šalica, na kojoj su gosti oslobodili maštu i izradili vlastiti, jedinstveni komad. Boje, linije i oblici, pažljivo oblikovani rukama sudionika, unijeli su osobni pečat u ovaj poseban dan svih kavopija i naglasili kako je kava više od napitka – ona je iskustvo, ritual i umjetnost. Posebnu čar cijelom iskustvu donijelo je zajedničko pripremanje tiramisua pod vodstvom Sandre Rončević. Uz miris netom skuhane kave iz Electrolux aparata i laganu razmjenu koraka i trikova, priprema ovog omiljenog deserta pretvorila se u ugodan trenutak druženja, stvaranja i uživanja. Svaki sloj, svaki gutljaj kave u procesu pripreme, podsjećao je na to kako maleni rituali mogu obogatiti svakodnevnicu i povezati ljude. 

Electrolux
Foto: Electrolux

Electrolux 800 Coffee Machine spaja skandinavsku preciznost i talijansku tradiciju, a namijenjen je modernim ljubiteljima kave koji žele svakodnevni ritual podići na višu razinu. Više od samog uređaja, on je poziv da se zastane, stvori i podijeli, jer za Electrolux odličan okus počinje puno prije prvog gutljaja.

Ključne riječi
Electrolux 800 Coffee Machine Electrolux

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još