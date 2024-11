Znate li čemu služi gumb na ramenu jakne? Nije samo za ukras i vrlo je praktičan

Čak i na komadima odjeće koje svakodnevno nosimo često pronalazimo detalje čiju svrhu ne razumijemo u potpunosti i ponekad mislimo da su tu samo kao ukras. Jedan takav detalj je gumb na ramenima, prisutan na nekim modelima jakni i kaputa, piše Blic.

Na primjer, mnoge žene vole nositi torbice različitih veličina, ali se većina susrela s problemom torbe koja sklizne s ramena dok hodaju ili obavljaju dnevne aktivnosti. Jedna korisnica Twittera, noseći jaknu od brušene kože s ovim ‘neobičnim’ gumbom, odlučila je otkopčati tkaninu na ramenu i kroz nju provući naramenicu svoje torbe. Time je otkrila da ovaj naizgled dekorativni gumb može imati praktičnu funkciju!

Taken me 18 years to find out that the weird shoulder buttons on jackets is to hold your bag in place so it doesn’t fall off🤯who knew pic.twitter.com/IMLqAb0K3s