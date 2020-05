Često je sanjala da je dečko vara, a onda joj je njegov mobitel otkrio surovu istinu

Kayla Harvey iz Teksasa konstantno je imala noćne more kako je partner vara, a on ju je uvjeravao da su sve to samo snovi, ali na kraju je otkrila da je lagao, prenosi UNILAD.



Počela je misliti kako je luda jer je stalno imala isti san, a dečko s kojim je bila šest godina u vezi uvjeravao ju je da je sve umislila. Ova 26-godišnjakinja više nije mogla podnijeti borbu s anksioznošću i neprospavanim noćima. Očajnički je htjela saznati istinu, pa je uzela partnerov mobitel - imala je što vidjeti. Spavao je s dvije djevojke i u mobitelu ima bezbroj golih slika obje!



"Zaklinjao mi se da me ne vara i da ne razgovara s drugim ženama. Imao je toliko prilika reći mi istinu, ali on me svaki put lagao u lice. Naveo me mislim da postajem luda. Jedne noći zaključala sam se u kupaonicu i kopala po njegovom mobitelu. Znam da nisam možda trebala, ali morala sam saznati istinu. Kada sam vidjela poruke, osjećala sam se nestvarno i nadala se da je sve samo san."



Jedna od djevojaka, nazvana samo s W u mobitelu slala je njezinom dečku gole fotografije i poruke seksualnog sadržaja, a Kayla je vidjela i poruke gdje jedno drugome pišu da se vole. Najgori trenutak bio je kada je vidjela da je kopirao poruku isprike koju je prvo poslao njoj tijekom jedne rasprave!



S drugom ženom, P, poruke nisu bile toliko eksplicitne, ali i nju je 'jako, jako volio'. Slao joj je fotografije jela koje je Kayla skuhala govoreći kako je to on napravio.

"Osjećala sam se užasno dok sam to čitala i tako glupo kada sam shvatila da mi je pisao iste poruke kao i njima. One su znale za mene i zajedno s njim su me ismijavale i nazivale pogrdnim imenima."



Odlučila je uzeti stvar u svoje ruke i kontaktirati obje djevojke - poslala im je screenshot poruka. P je bila više zabrinuta zašto je Kayla i dalje s njim, a W je imala muža pa je slomljena Kayla poslala njemu sve poruke. On je znao za sve, ali mislio je da je to već gotovo.



"Mislim da svi koji su prevareni imaju pravo znati istinu, ja bih voljela da je netko iskren sa mnom. Obje djevojke sada su ljute na njega, što je smiješno jer im je bilo zabavno da vara mene s njima, ali nije im uredu da ih vara s još jednom, nepoznatom ženom."



Nažalost, zaglavila je s njim pod istim krovom zbog karantene. Nakon što je 'potrošio' sve isprike odlučio je pokušati spasiti vezu, ali za Kaylu je ovo neoprostivo. "Nije mu žao zbog toga što je napravio već zato što je uhvaćen. Govorio je kako me voli i brine za mene, ali to nije istina. Rekla sam mu da me zaista volio ne bi me varao. Ako je već to i napravio, da ga je malo briga za mene prekinuo bi to odmah."



"Rekao je da će početi dijeliti lokaciju mobitela sa mnom i da ću moći pregledati njegov mobitel svaki dan. Ne, ja nisam njegov roditelj i neću raditi takve stvari kako bi se uvjerila da me ne vara, to nije rješenje."



Naravno, jako je povrijeđena onim što joj je napravio i ljuta je što ju je toliko puta uspio lagati. Žalosna je i što će napustiti dom u koji je uložila trud oko uređivanja, ali i novac. Kada mjere popuste, planira se preseliti. Ipak, brine se da će poželjeti ostati što duže mjere budu trajale.



"Tko zna koliko će ovo potrajati. Trenutno je jako čudno i zapravo je vrlo lako da se brzo vratimo u naš uobičajeni život odnosno vezu. Bili smo dugo zajedno, ali mrzim ga zbog svega što je napravio. Rekla sam mu da, koliko god se ne želim preseliti roditeljima, nije dobro za mene da ostanem kod njega."