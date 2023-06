Budite oprezni: Ovo je sedam savjeta kako izbjeći ugriz zmije i što nikako ne smijete učiniti

Ljeto je nekima prilika za odmor i izležavanje, no ima i onih koji godišnji odmor vole provoditi aktivno, rekreativno, u prirodi, šetajući, planinareći... U tom slučaju postoje i neke opasnosti, a među njima su i - zmije. Kako izbjeći ugriz zmije u prirodi? Donosimo vam nekoliko savjeta...

1. Izbjegavajte visoku travu: Mnoge zmije vole se skrivati u travnatim područjima, gdje ih se i ne može dobro vidjeti. Stoga je najbolje da se držite ugaženih puteva kako biste jasno vidjeli kuda hodate. To, naravno, ne znači da se zmije ne mogu naći i izvan travnatih područja, pa ostanite oprezni...

2. Informirajte se o lokaciji: Kad dođete u novo područje, raspitajte se o lokalnim zmijama – ima li ih, kakve su, koliko su opasne, gdje se nalaze?

3. Izbjegavajte rupe: Razne rupe zmijama su omiljene lokacije – dakle, mjesto gdje baš i ne želite gurati svoje noge, na primjer, prilikom penjanja po stijenama ili istraživanju spilja.

4. Zmije se mogu i penjati: Ne zaboravite da zmije nisu vezane za tlo, mogu se i penjati. Nisu baš vješte kao vjeverice, ali dovoljno im dobro ide da se mogu uspeti uz drvo ili nešto slično. Stoga nije nemoguće da se nađete sa zmijom oči u oči...

5. I mrtve zmije grizu: Ako ste pronašli mrtvu zmiju i želite je uzeti iz nekog razloga (možda želite suvenir ili uspomenu), budite oprezni. Zmije koje su nedavno umrle i dalje imaju reflekse, pa vas čak i mrtve mogu ugristi. Osim toga, žive zmije dosta su dobre u pretvaranju da su mrtve pa je možda bolje da ih ostavite na miru.

6. Pazite gdje logorujete: Zmije su noćne životinje pa pazite gdje stavljate šator. Izbjegavajte "zmijske" teritorije, kao što su visoka trava, stjenovita područja, stablo ili velika grana... Tijekom spavanja zatvorite šator i čizme stavite u njega, nemojte ih ostavljati vani. Kad ih ponovno obuvate, za svaki slučaj ih protresite kako biste provjerili je li zmija ušla u njih.

7. Prikladna obuća i odjeća: Nosite čvrstu obuću i duge hlače. Zmije svojim zubima mogu probiti tanke materijale. Ne hodajte nepreglednim područjima bosi ili kratkih nogavica.

Što ne smijete učiniti? "Ako je došlo do ugriza bitno je ostati miran i priseban, ne trčati i ne paničariti, jer ćemo time izazvati brže širenje otrova po tijelu. Ako smo prepoznali da se radi o nekoj u Hrvatskoj prisutnih otrovnica, treba ugrizenu osobu što prije prevesti do najbliže medicinske ustanove ili nazvati Hitnu pomoć na brojeve 94 ili 112, radi primanja antidota. Do dolaska hitne pomoći ili dolaska u bolnicu potrebno je mirno ležati ili sjediti. Imobilizirajte ruku ili nogu na kojoj je ugrizna rana, kako bi se onemogućilo pokretanje što usporava širenje otrova u limfni i krvni sustav. Ruku treba postaviti u razini srca, a nogu držati na povišenom, što može smanjiti oticanje. Skinite prstenje i satove prije nego dođe do oticanja ekstremiteta.

Pokrijte mjesto ugriza čistom, suhom oblogom. Označite rub otekline na koži - savjetuju u HZJZ-u. No, iznose i čitav popis onoga što ne smijemo činiti. - Nemojte čekati da se pojave simptomi u slučaju ugriza, već odmah potražite liječničku pomoć. Nemojte primijeniti podvezivanje jer sprječava protok krvi i može uzrokovati nekrozu. Nemojte rezati ranu nožem ili je rezati na bilo koji način. Ne pokušavajte isisati otrov. Nemojte nanositi led ili uranjati mjesto.

