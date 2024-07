Susjedima koji se preglasno seksaju ostavila poruku da se utišaju, ali šokirala se načinom na koji su joj uzvratili

Odnosi sa susjedima mogu zaista biti svakakvi. Neki svoje susjede i ne poznaju, drugi stalno dolaze u sukob s njima, a treći svojim susjedima donose kavu i kolače. Neki im ostavljaju poruke. Upravo to napravila je studentica Jenna Levine koja više nije mogla slušati susjede koji se učestalo glasno seksaju.

'Susjedi, Molim vas da se seksate tiše. Neki od nas pokušavaju se odmarati i spavati i ne želim da me stalno glasno podsjećate na to kako sam ja sama. Uživajte i začinite svoj seks, ali vas lijepo molim da to radite malo tiše. Hvala!', napisala je Jenna.

Foto: Twitter Screenshot/Youtube