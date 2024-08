Vratite bliskost u vezu pomoću terapije poljupca od 6 sekundi. Stručnjaci kažu da čini čuda!

Nakon dužeg vremena u braku i brojnih obveza koje idu uz to, poput odgoja djece i istovremenog razvijanja karijere, mnoge se veze nađu na kušnji. Potvrdili su to i supružnici Bethany i John Meola iz Marylanda koji su otkrili kako im je u obnavljanju bliskosti pomogla terapija poljupcem od šest sekundi, piše The Star. Riječ je o dnevnoj vježbi intimnosti koju su osmislili bračni terapeuti i klinički psiholozi, supružnici John i Julie Gottman. Poljubac od šest sekundi podrazumijeva spremnost da svakodnevno izdvojite nekoliko trenutaka za ponovno fizičko povezivanje s partnerom.

'Pomalo je smiješno to staviti na popis obaveza', kaže Meola, koja je za rad Gottmanovih prvi put saznala dok je studirala na magisteriju teologije. No, čak iako je izgledalo pomalo blesavo, tvrdi, činilo je razliku.

VEZANI ČLANCI:

'Poljubac traje dovoljno dugo da vas prizemlji i podsjeti da ste s osobom koju volite i kojoj ste se odlučili posvetiti', rekla je Meola, suosnivačica neprofitne organizacije Life-Giving Wounds koja pomaže djeci razvedenih ili razdvojenih parova. Šest sekundi nije proizvoljan broj, pojasnio je John Gottman koji je sa suprugom i suradnicom Julie osnovao Gottman Institut za obuku bračnih terapeuta.

Nakon što su tijekom 30 godina proučili više od 3000 parova, Gottmanovi su otkrili da je šest sekundi namjerne intimnosti dovoljno da potakne oslobađanje oksitocina. Riječ je o istom hormonu koji je odgovoran za povezivanje bebe s majkom. Oksitocin, kažu Gottmanovi, pomaže u izgradnji povjerenja i smiruje centar straha u mozgu. Gottman je spomenuo i istraživanje liječnika Paula Zaka koji tvrdi da zagrljaj u trajanju od 20 sekundi ima isti učinak.

Julie Gottman kaže kako je produženi poljubac najučinkovitiji kod parova koji su posvećeni jedno drugome i koji su izgradili određenu razinu povjerenja. Parovi koji su u krizi i koji rade na rješavanju određenih problema možda neće biti spremni za ovakav oblik terapije.

GALERIJA: Želite sjajan seks? Doznajte koji se horoskopski znakovi odlično slažu u krevetu s vašim!

Partneri prije svega moraju donijeti odluku o izdvajanju vremena za rad na svojem odnosu i stavljanje svoje veze na prvo mjesto. Dovoljno je da jedan partner započne razgovor o tome i predloži testiranje tehnike poljupcem. Nakon toga je najbolje stvoriti ritual te odrediti isto vrijeme za poljubac svakog dana, primjerice kada svi odlaze na posao i u školu ili neposredno prije spavanja.

Ovakav ritual povezivanja sprječava stvaranje tzv. menadžerske veze u kojoj je jedina stvar koju par radi zajedno dodavanje novih zadataka na ionako dugačak popis. Osim toga, tvrde stručnjaci, rituali potiču osjećaj zajedničkog cilja. 'Samo se pobrinite da uživate u tome, nemojte to pretvoriti u nešto što morate raditi', kaže Julie Gottman. Izgovor pojedinih parova kako nemaju vremena za ovakvu vrstu terapije jednostavno nije prihvatljiv, smatra Gottman. 'Stvarno nemate šest sekundi? Ne govorimo o šest sati, već o šest sekundi', podsjetila je terapeutkinja.

Ljubite li se dovoljno? Evo koliko sekundi poljubac treba trajati za sretan brak…