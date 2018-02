Mladoženja prvi put vidio buduću suprugu pred oltarom: 'O, sra***'

1 / 5

Nekada su žene jako komplicirane, napisane su mnoge knjige o tome kako ih razumjeti, ali i iščitati što doista žele. I kada kažu NE to je zaista NE. I nemojte ni pomišljati na seks ako vam otvoreno, jasno i glasno to da do znanja. No, ima i situacija kada muškarac ne prepozna situaciju u kojoj žena pokazuje da je zainteresirana za spolni odnos s njime. Govor njenog tijela može vam otkriti da je ona željna upustiti se u seks s vama.