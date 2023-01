Bolje je za zdravlje: Evo što će se sve dogoditi vašem organizmu ako hranu jedete sporije

Jedan od problema u našem svakodnevnom životu je taj što mnogi od nas jure kroz dan, bez vremena za bilo što, pa tako ni za hranu. Mnogi svoje obroke pojedu u tren oka, a posljedica toga je stresan i nezdravi život. No, s jednostavnim, ali snažnim, činom sporijeg jedenja, možemo odmah početi mijenjati taj stil života. Dakle sljedeći put kada jedete, pobrinite se da to radite polako, bez žurbe. Za svaki obrok potrebno je nekoliko minuta više, a može imati velike učinke, piše Zen Habits.

Lakše ćete gubiti kilograme

Jeste li svjesni da vašem mozgu općenito treba oko 15 minuta da shvati da vam je želudac već prepun hrane? To je razlog zašto stalno jedenje u žurbi može dovesti do nakupljanja viška kilograma – na kraju pojedete više hrane nego što je potrebno. Prejedanje je definitivno ne-ne za svakoga tko želi izgubiti na težini jer uzrokuje da svoje tijelo opskrbljujete s više kalorija nego što mu je potrebno ili može sagorjeti, što može brzo dovesti do viška kilograma.

Dobit ćete više esencijalnih nutrijenata

Jeste li znali da probava počinje u ustima? Žvakanjem hrane započinje proces razgradnje, a vaša slina također počinje probavljati određene komponente za lakšu apsorpciju hranjivih tvari. Žurba za stolom znači i ubrzavanje procesa probave, zbog čega većina hranjivih tvari u hrani ostaje zaključana. Dakle, nije dovoljno da se odlučite za zdravu hranu – trebali biste također jesti pravim tempom kako biste bili sigurni da će vaše tijelo uživati u svim hranjivim tvarima koje hrana sadrži.

Manji problemi s probavnim smetnjama

Suzdržite se od toga da krivite začinjenu ili masnu hrane za svoje probavne smetnje svaki put. Ponekad nije važno što jedete, već koliko brzo jedete. Naravno, žurba sprečava vaše zube da odrade svoj dio u probavnom procesu, a to je razbijanje velikih komada hrane na manje komade kako bi se olakšalo želucu. Neuspješno žvakanje hrane može dovesti do problema s probavom.

Smanjit ćete šanse za trovanje hranom

Žurba za stolom može vas spriječiti da primijetite razne važne detalje koji se tiču onoga što je posluženo ispred vas, poput teksture, boje i drugih. Osjećaj da nešto nema dobar okus ili miris je način na koji vam vaše tijelo govori da to ne biste trebali stavljati u usta – inače riskirate svoje zdravlje, pa čak i život. Kada jedete polako, postajete svjesniji onoga što jedete i odmah prestajete jesti ako vam se čini da nešto nije u redu.

Osjećat ćete da ste manje pod stresom

U današnje vrijeme razina stresa može vrlo lako porasti. Odmor od silne užurbanosti može vam pomoći da se vaš um i tijelo opuste, čime ćete se zaštititi od potpunog stresa čak i ako ste tek na polovici dana. Svaki je obrok prilika da svemu okrenete leđa i provedete neko vrijeme fokusirajući se na gozbu koja je pred vama. Zamislite jelo kao oblik meditacije – ono vas opušta dok ugađa vašim okusnim pupoljcima.

Imat ćete manji rizik od dijabetesa

Kad već govorimo o prejedanju, to je nešto što nije samo užasno za vašu figuru već i za vašu gušteraču. Jedenje više hrane nego što vam je potrebno uzrokuje proizvodnju više inzulina, što je nešto što vas može dovesti u opasnost od dijabetesa tipa 2. Naime, studija koju su proveli litvanski stručnjaci otkrila je da su sudionici koji su jeli brzo bili 2,5 puta izloženiji riziku od razvoja dijabetesa tipa 2 od onih koji su jeli sporo.

