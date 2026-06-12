Livision optike predstavljaju najnoviju Ray-Ban kolekciju sunčanih naočala

Predstavljamo najnoviju Ray-Ban kolekciju sunčanih naočala

Nova sezona donosi svježe modne trendove, a u naše optike upravo je stigla najnovija kolekcija Ray-Ban sunčanih naočala. Ljubitelji bezvremenskog dizajna, vrhunske kvalitete i prepoznatljivog stila sada mogu među prvima otkriti najnovije modele jednog od najpoznatijih svjetskih brendova sunčanih naočala.

Nova Ray-Ban kolekcija donosi moderne interpretacije kultnih modela, od legendarnih Wayfarer i Clubmaster okvira do novih trendovskih oblika i boja koji savršeno spajaju klasiku i suvremeni stil. Posebna pažnja posvećena je udobnosti nošenja, kvaliteti izrade i vrhunskoj zaštiti od UV zračenja, zbog čega su Ray-Ban naočale već desetljećima prvi izbor milijuna korisnika diljem svijeta.

Foto: Ray-Ban



Ray-Ban surađuje s poznatim reperom A$AP Rocky-em, koji je jedan od istaknutih ambasadora brenda. Suradnja Ray-Bana i A$AP Rocky-a donijela je svjež i moderan pristup jednom od najpoznatijih svjetskih brendova naočala. Kao kreativna snaga iza posebne kolekcije, A$AP Rocky spojio je suvremenu streetwear kulturu s bezvremenskim Ray-Ban dizajnom, stvarajući modele koji odražavaju njegov jedinstveni modni izričaj. Ova suradnja pokazuje kako Ray-Ban uspješno povezuje svoju bogatu tradiciju s novom generacijom ljubitelja mode i glazbe.

Posebna pogodnost za naše kupce

Povodom dolaska nove kolekcije pripremili smo posebnu promociju za sve kupce Ray-Ban sunčanih naočala.Uz kupnju bilo kojeg modela iz nove Ray-Ban kolekcije, na poklon darujemo originalnu Ray-Ban kapu*, a dodatne pogodnosti od 20% možete ostvariti korištenjem kupona dostupnog u Livision aplikaciji. Ukoliko još niste, preuzmi besplatnu Livision aplikaciju na povezanim linkovima. ( iOS i Android ).

Foto: Ray-Ban

Ovo je idealna prilika da osvježite svoj stil za nadolazeće sunčane dane i pritom ostvarite dodatne pogodnosti.

Posjetite nas i pronađite svoj savršeni Ray-Ban model. Bez obzira preferirate li klasične, sportske ili moderne modne okvire, nova Ray-Ban kolekcija nudi model za svaki stil i svaku priliku

*Poklon vrijedi do isteka zaliha.

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