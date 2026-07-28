Mutne čaše nakon pranja u perilici? Evo zašto gube sjaj i kako to riješiti

Jeste li ikad izvadili staklenu čašu iz perilice posuđa, a ona je izgledala gore nego prije pranja? Mliječne mutne mrlje na čašama mogu se pojaviti iz više razloga. Ponekad je problem u kvaliteti stakla, ali to nije jedini uzrok zamućenja. U većini slučajeva razlog je tvrda voda, odnosno voda s visokim udjelom otopljenih minerala poput kalcija i magnezija, koji se talože na staklu i oduzimaju mu prozirnost i sjaj. Evo kako možete spriječiti njihov nastanak i što učiniti ako su se mrlje već pojavile.

Tvrda voda sadrži veće količine minerala koji se tijekom pranja talože na površini čaša. Istodobno otežava ispiranje deterdženta pa se na staklu mogu zadržati i njegovi ostaci, što dodatno pridonosi mutnom izgledu. Ako se mutne mrlje ne uklone ni nakon čišćenja, moguće je da je riječ o trajnom oštećenju stakla. Takve sitne ogrebotine mogu nastati zbog previsoke temperature pranja ili prevelike količine deterdženta.

Stručnjaci s portala The Kitchn kao najučinkovitije rješenje izdvojili su obični alkoholni ocat. U zatvoreni sudoper ulijte alkoholni ocat i toplu vodu u omjeru 1:1. U otopinu uronite staklene čaše i ostavite ih u njoj oko pola sata. Nakon toga jednu čašu isperite toplom vodom i provjerite je li se mutni sloj uklonio. Ako čaša još nije potpuno čista, vratite je u otopinu na još tridesetak minuta. Na kraju čaše dobro isperite toplom vodom i odmah ih obrišite čistom kuhinjskom krpom kako biste uklonili preostale naslage i spriječili nastanak novih mrlja.

Stručnjaci su izdvojili još dvije metode koje su im se pokazale učinkovitima, a to su hidrogen peroksid te pasta od sode bikarbone i vode. Za prvu metodu hidrogen peroksidom navlažite mekanu krpu ili spužvicu i nježno prebrišite površinu čaše. Za uklanjanje mutnih naslaga može poslužiti i pasta od sode bikarbone i malo vode kojom se staklo lagano ispolira kružnim pokretima, a zatim ispere i dobro osuši. Kako se mutne naslage ne bi ponovno stvarale, stručnjaci savjetuju prilagoditi količinu deterdženta, redovito koristiti sredstvo za ispiranje te po potrebi smanjiti temperaturu pranja u perilici posuđa.