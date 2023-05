5 znakova da morate očistiti glavu tuša prije ponovne upotrebe, tvrde stručnjaci

Vaš tuš je možda odgovoran za to da vas očisti, ali vi ste odgovorni za čišćenje svog tuša - a to znači svakog njegovog dijela. Prljava glava tuša može učiniti vaše iskustvo tuširanja ne tako idealnim, služeći kao leglo nekih zabrinjavajućih bakterija. Unatoč tome, većina ljudi ne razmišlja previše o redovitom čišćenju ovog dijela kupaonice. Ako i vi niste glavu svog tuša očistili dugo vremena, vjerojatno će postojati određeni pokazatelji da je vaše zdravlje ugroženo. Čitajte dalje kako biste otkrili pet znakova da trebate očistiti glavu tuša prije ponovne uporabe, piše Best Life.

Vaš pritisak vode je oslabio: Ne postoji ništa toliko razočaravajuće kao tuširanje gdje voda izgleda kao da jedva prska po vama. Kako se ispostavilo, smanjeni tlak vode u vašem domu mogao bi biti rezultat prljave glave tuša koja utječe na protok, prema Karini Toner, stručnjakinji za čišćenje koja radi kao voditeljica operacija u tvrtki Spekless Cleaning. "Ako ste primijetili pad tlaka vode u vašem tušu, to je vjerojatno zbog nakupljanja minerala koji začepljuju sićušne mlaznice glave tuša", objašnjava Toner. "Ovo može biti znak da je vrijeme da očistite glavu tuša."

Glava tuša neravnomjerno prska: Ako počnete primjećivati ​​razliku u načinu na koji voda istječe dok se tuširate, to bi također mogao biti važan znak, prema Toner. "Kada voda prska iz glave tuša u različitim smjerovima ili istječe u neravnomjernom uzorku, to je često zbog začepljenja uzrokovanih mineralima tvrde vode ili prljavštinom", kaže ona. "Čišćenje glave tuša može poboljšati protok vode i pomoći u ravnomjernoj raspodjeli vode."

Primjećujete čudne mirise pod tušem: Možda ćete nosom moći uočiti prljavu glavu tuša. Lauren Doss, stručnjakinja za čišćenje i vlasnica Nashville Maids, savjetuje ljudima da obrate pozornost na sve čudne mirise koji se pojavljuju dok se tuširaju. "Ako primijetite neugodan pljesniv ili zemljani miris koji dolazi iz glave tuša, to može značiti da se nakupila plijesan koju treba očistiti", kaže Doss. "Redovito čišćenje glave tuša pomoći će u uklanjanju ovih mirisa."

Teče obojena voda: Također biste trebali pripaziti na sve zabrinjavajuće promjene u izgledu vode za tuširanje. Promjena boje može biti znak da je glava tuša previše prljava da biste je mogli koristiti, kaže Justin Carpenter, stručnjak za čišćenje i vlasnik tvrtke za čišćenje Modern Maids iz Houstona "Ako je voda koja iz njega izlazi poprimila čudnu boju, to je vjerojatno znak da se nakupljaju bakterije i drugi zagađivači", kaže on.

Vidite vidljive nakupine na glavi tuša: Konačno, postoji znak koji biste trebali moći vidjeti bez puno napora: vidljive nakupine. Plijesan "bujaj u vlažnim okruženjima kao što su tuševi", i dovoljno ju je lako vidjeti dok se nakuplja, prema Michaelu Golubevu, stručnjaku za čišćenje i izvršnom direktoru tvrtke Mold Busters. "Ako vidite crne, zelene ili ružičaste mrlje na glavi tuša, vrijeme je da ju očistite kako biste izbjegli potencijalne zdravstvene rizike povezane s izlaganjem plijesni", upozorava. Golubey kaže da također možete paziti na druge vizualne znakove. "Hrđa, kamenac ili mineralne naslage mogu uzrokovati promjenu boje ili mrlje na vašoj glavi tuša", dodaje. "Redovito čišćenje može pomoći u sprječavanju ovih ružnih problema i održati vašu glavu tuša svježom."

