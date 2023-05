7 ‘staromodnih’ namirnica koje rijetko tko koristi, a postoje vrlo dobri razlozi zašto biste trebali!

Živimo u eri u kojoj stalno tražimo brže, bolje i novije pa tako većina nas voli uzimati klasične recepte i dodavati im moderan štih. Moderna su vremena promijenila način na koji kupujemo svoje sastojke, kao i samu hranu koju kupujemo. Danas je uobičajeno da vam namirnice budu isporučene na kućni prag, a također je uobičajeno izbjegavati staromodne sastojke radi novih već pripremljenih sastojaka koji štede vrijeme. Ali pogrešno je zanemariti ove podcijenjene sastojke, kažu stručnjaci.

Jesu li neke od tih namirnica koje kupujete konzervirani ananas ili konzervirane breskve? Ili možda estragon ili jednostavno grah? Iako se ti sastojci mogu činiti staromodnim ili dosadnim, samo zato što su stari, to ne znači da nisu vrijedni vaše kupnje. Zapravo, postoji niz podcijenjenih sastojaka koji čine klasične recepte koji se mogu usporediti s jelima vaše bake, a koje biste trebali imati na svom tjednom popisu za kupovinu zbog njihove kulinarske upotrebe i potencijalnih zdravstvenih koristi. Nagrađivani stručnjaci za prehranu i nekoliko kuhara istaknuli su svoje omiljene podcijenjene staromodne namirnice s kojima rijetko tko kuha, a zapravo bi trebali, piše Eat This Not That.

VEZANI ČLANCI:

Palenta: Jasmine Golden, vlasnica i chefica Zlatnog tartufa, kaže da se palenta vraća i u restorane. Palenta je vrsta talijanskog kukuruznog brašna i u mnogim jelima može zamijeniti pire krumpir ili rižu. Jasmine ju hvali jer je nevjerojatno svestrana. "Palenta se može kuhati u raznim jelima, uključujući kolače od palente, pečenu palentu sa sirom i gljivama ili kremastu kašu od palente", kaže Golden. "Orašast okus koji donosi jelima čini ju savršenom za dodavanje bogatstva okusa i kompleksnosti."

Konzervirane breskve i ananas: Konzervirane breskve i ananas jednostavan su i ukusan način da ljudi dodaju više voća svojim dnevnim obrocima. Toby Amidor, nagrađivani stručnjak za prehranu navodi da "Prema prehrambenim smjernicama za Amerikance za 2020.-2025., samo 15% Amerikanaca udovoljava dnevnoj preporučenoj količini voća." I, kaže ona, samo zato što ovo konzervirano voće dolazi u limenci, ne čini ga ništa manje nego hranjivim za razliku od svježeg voća. "Konzervirani ananas i breskve izvrstan su način da dobijete više voća s dugim rokom trajanja i niskom cijenom", kaže Amidor. Osim jedenja voća ravno iz limenke, Amidor kaže da se ove osnovne stvari za smočnicu mogu koristiti u raznim jelima i kolačima. "Konzervirani ananas i breskve mogu se koristiti za zaslađivanje zobenih pahuljica (koristeći tekućinu i voće), dodati u tijesto za muffine, kolače i palačinke, pa čak i koristiti u smoothiejima."

GALERIJA: Ovo je 10 namirnica koje biste odmah trebali početi jesti!

Svježi sir: "Neki vjeruju da je svježi sir bio jedan od prvih sireva proizvedenih u Americi", kaže Amidor. "Ovaj sir osigurava proteine, kalcij, vitamine B12 i A, kalij, fosfor i selen." Za brzi doručak ili zdravi međuobrok, kombinirajte dva staromodna sastojka, svježi sir i konzervirane breskve za hranjivi obrok. "U 1980-ima, svježi sir i konzervirane breskve bili su navedeni na mnogim jelovnicima zalogajnica, a još ih se i danas mogu naći na nekim jelovnicima. Svježi sir je od tada postao manje popularan, ali je još uvijek vrlo hranjiva namirnica koju uključujem u recepte u svakoj od mojih devet kuharica." Amidor koristi svježi sir kao komponentu u svemu, od smoothieja i umaka do konzumiranja s voćem i granolom.

Korijen celera: Celer ili korijen celera korjenasto je povrće s mnogo korisnih svojstava. "Također je bogat vlaknima koja mogu pomoći u održavanju zdravlja srca i crijeva. Celer je ukusan dodatak juhama i varivima", kaže Amidor. Korijen celera također se može pasirati i dobra je zamjena za krumpir s malo ugljikohidrata u brojnim jelima. Upotrijebite sirovi, nasjeckani celer kako biste dodali svježinu slasticama i hrskavost salatama. Također je odlična zamjena za rižu ako smanjujete ugljikohidrate ili ako ne jedete gluten.

VEZANI ČLANCI:

Cimet: Uz svoju knjigu i web stranicu, Spice Spice Baby, Kanchan Koya je kuharica i doktorirala je biomedicinu na Sveučilištu Harvard i završila obuku na Institutu za integrativnu prehranu. Začin koji bi Koya željela vratiti u slanu hranu je cimet. "Cimet je obično rezerviran za pečenje ili blagdanske poslastice, ali povijesno se koristio za sprječavanje kvarenja hrane, pa čak i za začinjavanje slanih jela", kaže ona. "Predlažem da ga vratimo kako bismo oživjeli slane pripravke poput bolonjeza od leće ili mesa, juhe i prepečenog zimskog povrća poput butternut tikve i slatkog krumpira." Kao bonus, ima učinke uravnoteživanja šećera u krvi, ima kompleksan papreno-slatki profil okusa, a sam njegov miris može podići raspoloženje, kaže ona.

Grah: Jednostavni bazični grah smatra se hranom koja potiče dugovječnost zbog svojih vlakana i fitonutrijenata, kaže Koya. "Mnogi ljudi ga se u moderno doba klone jer misle da je previše bazičan ili pretežak za probavu. Vjerujem da bi ljudi trebali redovito uživati ​​u grahu bez obzira na to je li kuhan ili pečen ili nešto treće. Ja volim grah posuti po hrskavoj zelenoj salati poput, zajedno s crvenim lukom, cherry rajčicama i kukuruzom i napravim taco salatu."

Estragon: Estragon je nekada bio omiljen u klasičnoj francuskoj kuhinji, ali ima toliko toga za ponuditi i u modernoj kuhinji, kaže Koya." Volim ga dodati pečenoj ribi ili tofuu za nježnu zeljastu notu ili ga umiješati u kremasti preljev na bazi majoneze s vinskim octom prelivenim preko salate od crvenog luka i komorača s hrskavom zelenom salatom."

Pun zdravstvenih prednosti: Evo za što je sve dobar – češnjak!