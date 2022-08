Robert Zuber

Zapanjuje lakoća kojom te banka vodi u zavrzlame. Nema šanse da pobijediš

"Već deset godina ‘žulja’ me tema ‘švicarca’. I sad sam napokon odlučio snimiti igrano-dokumentarni film ‘Robovi’ jer dokumentarnim formatom nisam imao prostora ispričati priču kako želim. A želim potaknuti razgovor. Razgovarao sam i s gotovo svim akterima iz bankarskog svijeta. Kad s njima razgovarate bez kamere, to bude razgovor među ljudima koji se razumiju i često dijele iste probleme. Ali, čim on postane službeni, šalterski, kao da padne neka koprena i ispred sebe više nemate ljude nego umjetnu inteligenciju" kaže novinar i redatelj