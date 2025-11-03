Naši Portali
u kd vatroslav lisinski

Zagrebačka filharmonija nastupit će pod ravnanjem uglednog maestra Lawrencea Fostera

Zagreb: Koncert Zagrebačke filharmonije u Lisinskom
Neva Zganec/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
03.11.2025.
u 16:25

Koncert, koji će se održati u petak, 7. studenog u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, otvorit će Schumannova blistava Proljetna simfonija, slijedi Mendelssohnov Koncert za klavir br. 1 u g-molu u interpretaciji mladog japanskog virtuoza Masaye Kameija, a vrhunac večeri donosi monumentalna Simfonija br. 2 – djelo unutarnje borbe i duhovne snage

Zagrebačka filharmonija u Crvenom ciklusu donosi koncert posvećen Robertu Schumannu i Felixu Mendelssohnu Bartholdyju, pod ravnanjem uglednog maestra Lawrencea Fostera. Koncert, koji će se održati u petak, 7. studenog u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog, otvorit će Schumannova blistava Proljetna simfonija, slijedi Mendelssohnov Koncert za klavir br. 1 u g-molu u interpretaciji mladog japanskog virtuoza Masaye Kameija, a vrhunac večeri donosi monumentalna Simfonija br. 2 – djelo unutarnje borbe i duhovne snage.

Schumannove simfonije ubrajaju se među najzahtjevnija djela romantičnog repertoara. Njihova kompleksna struktura, gusto isprepletene dionice i osjetljiva orkestralna ravnoteža traže iznimnu koncentraciju i preciznost svakog glazbenika. Za Zagrebačku filharmoniju to predstavlja umjetnički izazov najviše razine, jer Schumannova glazba traži tehničku disciplinu Beethovenova tipa, ali i emocionalnu izražajnost koja nadilazi čistu virtuoznost. Uvrštavanje cjelovitog Schumannovog ciklusa u program dodatno potvrđuje umjetničku ambiciju i izvrsnost Zagrebačke filharmonije, te njezin status jednog od vodećih orkestara u regiji.

Lawrence Foster jedan je od najcjenjenijih američkih dirigenata današnjice, poznat po iznimnoj muzikalnosti, tehničkoj preciznosti i dubokoj posvećenosti simfonijskom i opernom repertoaru. Tijekom bogate međunarodne karijere vodio je vodeće orkestre Europe, SAD-a i Azije, među kojima su London Symphony Orchestra, Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo i Houston Symphony. Posebno se ističe kao tumač glazbe njemačkog romantizma i francuskog repertoara, a publiku i glazbenike podjednako osvaja elegancijom, energijom i profinjenim osjećajem za orkestralnu ravnotežu. Njegova suradnja sa Zagrebačkom filharmonijom rezultat je uzajamnog poštovanja i umjetničke sinergije koja redovito donosi nezaboravne izvedbe.

Masaya Kamei (2001.) japanski je pijanist izvanredne muzikalnosti i tehničke suverenosti, jedan od najzanimljivijih mladih glazbenika svoje generacije. Laureat je Natjecanja Kraljice Elizabete 2025. (Bruxelles, Belgija), jednog od najuglednijih svjetskih pijanističkih natjecanja, čime je potvrdio svoj izniman talent i umjetničku zrelost. Kamei nastupa s vodećim svjetskim orkestrima i redovito oduševljava publiku virtuoznošću, izražajnošću i profinjenim osjećajem za glazbenu arhitekturu. Njegove interpretacije odlikuju se istančanom ravnotežom između intelektualne jasnoće i emocionalne dubine, osobinama koje ga čine idealnim tumačem Mendelssohnova Koncert za klavir br. 1 u g-molu.

Ključne riječi
kultura glazba koncertna dvorana Vatroslav Lisinski koncert Zagrebačka filharmonija

