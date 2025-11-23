Uh, zabolile me ruke. Ma neka bole! Splićani 15 minuta pljeskali na premijeri kultne opere

Uh, ne mogu više. Zabolile su me ruke. Ma, neka me bole. pljeskat ću još jače jer su fantastični...., čuli smo u gledalištu splitskog teatra po završetku premijerne izvedbe Zajčeve opere "Nikola Šubić Zrinjski" nastale u koprodukciji HNK Osijek i HNK Split, u sklopu projekta K-HNK koji se do sada pokazao odličnim. .

Gotovo petnaest minuta oduševljena publika ovacijama i pljeskom nagrađivala je protagoniste popularne hrvatske opere svjetske razine, iznimne glazbene vrijednosti i jakog domoljubnog nabo ja.

Pod ravnanjem maestra Mihaila Sinkevicha i u režiji Lee Anastazije Fleger, na premijernoj izvedbi u ulozi Eve, žene hrvatskog bana Zrinjskog, briljirala je splitska sopranistica Antonija Teskera. Podarila je publici predivan glas, ali i zavidnu vještinu glume i dobar scenski pokret. Iz nje su prštale emocije prave žene, supruge, majke.

Odlično je svoj debitantski nastup u naslovnoj ulozi Zrinjskog po kojem će sigurno pamtiti Split, odradio bariton Matija Meić, a posebno je oduševio bas Božo Župić koji je pjevao Sulejmana Veličanstvenog . Nedvojbenom uspjehu ove izvedbe opere doprinijeti su sopranistica Nela Šarić (kći Jelena), tenor Toko Radovan (Lovre Juranić), solisti, Zbor i Orkestar Opere te Balet.

Valja svakako izdvojiti karakterističan ženski potpis, izvrsnu režiju Lee Anastazije Fleger te fantastičnu scenografiju Ive Knezovića lišenu nepotrebnih detalja. Na pozornici je sve bilo čisto i u potpunoj funkciji opere što nažalost rijetko viđamo. I kostimografija Tee Bašić Erceg "digla nas je na noge". Bez velikog blještavila, ali beskrajno atraktivna i efektna. Čista petica svima.

Sljedeće izvedbe su na programu 24. i 26. studenoga, te 8., 10. i 16. siječnja.