Ovacije Zajčevom klasiku

Uh, zabolile me ruke. Ma neka bole! Splićani 15 minuta pljeskali na premijeri kultne opere

Foto: HNK Split
1/4
Autor
Maja Pejković Kaćanski
23.11.2025.
u 14:00

U HNK Split u subotu je premijerno izvedena opera 'Nikola Šubić Zrinjski', Ivana pl. Zajca, a predstava je realizirana u koprodukciji s osječkim HNK, u sklopu projekta K-HNK. Izvedbom opere je ravnao maestro Mihail Sinkevich, a režiju je odradila Lee Anastazije Fleger. Sljedeće izvedbe su na programu 24. i 26. studenoga, te 8., 10. i 16. siječnja

Uh, ne mogu više. Zabolile su me ruke. Ma, neka me bole. pljeskat ću još jače jer su fantastični...., čuli smo u gledalištu splitskog teatra po završetku premijerne izvedbe Zajčeve opere "Nikola Šubić Zrinjski" nastale u koprodukciji HNK Osijek i HNK Split, u sklopu projekta K-HNK koji se do sada pokazao odličnim. .

Gotovo petnaest minuta oduševljena publika ovacijama i pljeskom nagrađivala je protagoniste popularne hrvatske opere svjetske razine, iznimne glazbene vrijednosti i jakog domoljubnog nabo ja.

Pod ravnanjem maestra Mihaila Sinkevicha i u režiji Lee Anastazije Fleger, na premijernoj izvedbi u ulozi Eve, žene hrvatskog bana Zrinjskog, briljirala je splitska sopranistica Antonija Teskera. Podarila je publici predivan glas, ali i zavidnu vještinu glume i dobar scenski pokret. Iz nje su prštale emocije prave žene, supruge, majke.

Odlično je svoj debitantski nastup u naslovnoj ulozi Zrinjskog po kojem će sigurno pamtiti Split, odradio bariton Matija Meić, a posebno je oduševio bas Božo Župić koji je pjevao Sulejmana Veličanstvenog . Nedvojbenom uspjehu ove izvedbe opere doprinijeti su sopranistica  Nela Šarić (kći Jelena), tenor Toko Radovan (Lovre Juranić), solisti, Zbor i Orkestar Opere te Balet.  

Valja svakako izdvojiti karakterističan ženski potpis, izvrsnu režiju Lee Anastazije Fleger te fantastičnu scenografiju Ive Knezovića lišenu nepotrebnih detalja. Na pozornici je sve bilo čisto i u potpunoj funkciji opere što nažalost  rijetko viđamo. I kostimografija Tee Bašić Erceg  "digla nas je na noge". Bez velikog blještavila, ali beskrajno atraktivna i efektna. Čista petica svima. 

Sljedeće izvedbe su na programu  24. i 26. studenoga, te 8., 10. i 16. siječnja.

Lea Anastazija Fleger ovacije HNK Osijek HNK Split. Nikola Šubić Zrinjski

