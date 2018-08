Topić: Što će nam crveni tepih, mi smo mediteranski ležerni ljudi

Sutra u Širokom Brijegu počinje 19. izdanje Mediteran Film Festivala, na kojem će biti prikazano više od 40 dokumentarnih, igranih i animiranih filmova. Uoči festivala razgovaramo s direktorom MFF-a Tomislavom Topićem.

Jeste li očekivali da će festival od jedne revije filma, kako je to bilo na početku prije devetnaest godina, izrasti u ono što je danas?

Ne mogu reći da sam očekivao, ali znam da nam je namjera bila učiti i pomalo dizati standarde. Festivali imaju svoje zakonitosti, a mi ih uglavnom poštujemo. Vjerujem da se, ako ste uporni i ako stvari stavljate na prava mjesta, nakon dva desetljeća taj uspjeh napokon vidi i osjeti.

Festivalom prodefiliraju i brojna poznata lica iz svijeta filma, no od samo početka MFF odbija biti ‘popularan’ na način kako to mnogi danas čine. Koliko imena čine festival velikim?

Nemam ništa protiv crvenog tepiha, ima on svoje čari i svoju važnost. Mi smo se odlučili za malo ležerniju varijantu, bez velikih protokola i bez VIP-a. Mediteranska ležernost nam je neka vodilja. Puno mi je važnije da s gostima odemo na neka mjesta poput vodopada Kravica, parka prirode Blidinje ili izvorišta Lištice u Borku. To su naši crveni tepisi.

Zanimanje publike za filmove je veliko. U čemu je tajna?

Otvoreno kino pun je pogodak, mislim da ljudi ljeti vole biti vani, još ako je to centar grada, onda nema problema. Kroz produkciju Kadar od 2010. proizvodili smo i filmove koji zanimaju domaću publiku, to je nešto što nam je donijelo veći broj posjeta na festivalu. I ove godine film o sestrama Čuljak, koji otvara MFF, plijeni pozornost publike. Doći će sve, i digitalizacija kina, i obnova dvorane i izgradnja parkova za neka nova otvorena kina. Radujemo se 20. obljetnici i prvi put koristim riječ tradicija za MFF. Želim mu dug i uspješan put kroz godine.