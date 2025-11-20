Naši Portali
Daniel Radcliffe i Dominic McLaughlin

'Stari' Harry Potter poslao dirljivo pismo svom nasljedniku, evo što mu je poručio

Steven Bergman/AFF-USA.COM/IMDB
VL
Autor
Tia Špero
20.11.2025.
u 13:58

Glumac koji je utjelovio najpoznatijeg čarobnjaka na svijetu, Daniel Radcliffe, otkrio je u dirljivom istupu kako je kontaktirao svog 11-godišnjeg nasljednika, Dominica McLaughlina

Daniel Radcliffe, glumac čije će ime zauvijek ostati sinonim za lik Harryja Pottera, iskazao je svoju podršku novoj generaciji čarobnjaka. Tijekom gostovanja u emisiji "Good Morning America", gdje je promovirao svoj novi kazališni projekt na Broadwayu, Radcliffe je otkrio da je osobno kontaktirao 11-godišnjeg Dominica McLaughlina, dječaka odabranog da preuzme ulogu "Dječaka koji je preživio" u nadolazećoj HBO seriji.

"Napisao sam Dominicu pismo, a on mi je uzvratio vrlo slatkom porukom", izjavio je Radcliffe, dodajući kako ne osjeća da mu se bilo koji novi glumac mora javiti, no poznaje nekoliko ljudi koji rade na produkciji pa je osjetio potrebu pružiti podršku. Njegova poruka mladom nasljedniku bila je jednostavna, ali iznimno dirljiva: "Nadam se da ćeš se provesti najbolje moguće, čak i bolje nego ja. Ja sam se proveo sjajno, ali se nadam da će tvoje iskustvo biti još bolje."

Ovaj potez znak je razumijevanja i empatije koju Radcliffe osjeća prema djeci koja ulaze u svijet koji je njemu donio svjetsku slavu, ali i ogroman pritisak. I sam je imao samo 11 godina kada je 2000. godine odabran za ulogu koja mu je promijenila život. "Ne želim biti poput neke utvare koja lebdi nad životima te djece", objasnio je. "Samo vidim te slike njega i ostale djece i poželim ih zagrliti. Izgledaju tako mlado. Gledam ih i pomislim: 'Ludo je što sam ja to radio u njihovim godinama.' Ali istovremeno je nevjerojatno slatko i nadam se da se odlično zabavljaju." 

Nova serija, čija se premijera očekuje 2026. ili 2027. godine, ima za cilj vjernije i detaljnije prenijeti svih sedam knjiga J. K. Rowling na male ekrane, s planom da produkcija traje čitavo desetljeće. Uz Dominica McLaughlina, glavne uloge tumačit će i Arabella Stanton kao Hermione Granger i Alastair Stout kao Ron Weasley. Stanton iza sebe ima iskustvo s West Enda, gdje je glumila u mjuziklu "Matilda", dok je Stoutu ovo prva profesionalna uloga. Odabir glavnog trojca uslijedio je nakon masovne otvorene audicije na koju se prijavilo više od 30.000 djece. 

Serija se može pohvaliti i impresivnom postavom odraslih glumaca koji će utjeloviti omiljene profesore i ostale likove iz Hogwartsa. U ulozi ravnatelja Albusa Dumbledorea naći će se legendarni John Lithgow, dok će ulogu Severusa Snapea preuzeti Paapa Essiedu. Janet McTeer glumit će Minervu McGonagall, a simpatični Nick Frost utjelovit će omiljenog poludiva Rubeusa Hagrida. Snimanje je već u tijeku u studijima Warner Brosa u Leavesdenu.

Unatoč dirljivoj gesti, Radcliffe je u više navrata jasno dao do znanja da ne planira imati nikakvu ulogu u novoj seriji. Njegova distanca proizlazi iz javnog neslaganja s autoricom J. K. Rowling zbog njezinih kontroverznih stavova o transrodnim pitanjima.  Njegova podrška stoga je usmjerena isključivo na mlade glumce, a ne na sam projekt, koji je i sam podijelio obožavatelje – jedni ga s nestrpljenjem očekuju, dok drugi pozivaju na bojkot zbog autorice.

