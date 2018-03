Snimke iz starih arhiva pretvara u SF

Na posljednjem je izdanju The Philip K. Dick Science Fiction Film Festivala hrvatski redatelj Dalibor Barić za svoj animirani film “Astronaut od perolaka” dobio nagradu za najbolji animirani film. Festival posvećen poznatom autoru na temelju čijeg je romana “Sanjaju li androidi električne ovce” nastao kultni Blade Runner promovira originalno ili autorstvo inspirirano djelima Philipa K. Dicka, Jorgea Luisa Borgesa, Itala Calvina, Roberta Antona Wilsona ili pak Franza Kafke. Doista, kada vidite kako izgleda nagrađeni Barićev animirani film, teško će vam kao asocijacija na pamet pasti bilo što drugo osim pojma – metafizičko. Ili možda transcendentalno.

Nije znao da je prijavljen

– Zapravo nisam ni znao da je film tamo! Producentica ga je poslala mimo mojeg znanja, a sve je ostalo povijest, odnosno veliko iznenađenje. No ni sam ne bih mogao zamisliti bolji scenarij jer malo je reći da sam veliki poklonik Philipa K. Dicka, od najranijih dana čitam njegove romane, pratim što se na temelju njih radi, pa je i utjecaj njegovih djela dosta očit na onome što radim – kaže Barić. U “Astronautu od perolaka” što likom, što glasom pojavljuju se Ivana Rushaidat, Marko Cindrić, Ivana Horvat, Nikša Marinović.

– Riječ je o završnom dijelu trilogije, prvi je “Amnezijak na plaži”, drugi “Nepoznate energije, neidentificirani osjećaji”. Za taj sam film na filmskom festivalu u Puli dobio nagradu Vedran Šamanović koju dodjeljuje struka. U “Astronautu od perolaka” prikazujem sliku Zemlje u budućnosti koja je sada hiperkapitalističko transhumano društvo u kojem je tijelo roba, a novac besmrtnost, svi nekako nastoje sačuvati svoja tijela. Troje astronauta spušta se na Zemlju s namjerom da dođu do jedne od plantaža, no nalaze samo pustoš koju ni sami ne mogu izdržati – govori Barić o svojem nagrađenom filmu. A opus je redatelja koji stvara u zagrebačkom studiju Bonobo podugačak, daleko više od animiranih filmova. Na tom unikatnom popisu nalaze se brojna poznata imena i glazbene scene.

– Radio sam spotove za Pips, Chips & Videoclips, Bilk, Vunenog, Antu Perkovića, Ivanu Rushaidat, Mayales, Kojote, Nipplepeople, Kensington Limu, Borisa Belea, njemački elektronički duo Stimming x Lamberta, zadnje što sam napravio spot je za pjesmu Florette Jana Kinčla i Regisa Kattiea, a već danas počinjem raditi na novom spotu Ivane Kindl – kaže mladi redatelj.

– Nije to ništa neobično. Godinama se znam s većinom autora za koje sam radio i spotove. Uz Mayales sam odavno, družimo se i dobro poznajemo tako da nije bio neki osobit problem prenijeti njihovu glazbu na ekran na moj način. Mislim da se jedno i drugo sjajno nadopunujuju i, naravno, jako mi je drago da su danas jedan od najcjenjenijih glazbenih sastava – kaže Dalibor Barić. Osim filmova i spotova, tu su i festivalske špice poput one za filmski festival u Motovunu, stripovi poput onih u Libri Liberi. Barić sebe opisuje kao redatelja eksperimentalnih filmova u kojima tehnikom kolažiranja i uporabom arhivskih snimki stvara sofisticirane priče koje često zamućuju granicu između vanjskih i unutarnjih stvarnosti.

Radovima obišao svijet

Jasno, nije The Philip K. Dick Science Fiction Film Festival jedini na kojem su se pojavljivali Barićevi filmovi. Broji ih već u desecima, a izdvaja one u Dresdenu, Oberhausenu i Parizu gdje je smješten uz bok Chrisu Markeru i drugim vodećim autorima eksperimentalnog filma. Imao je ekskluzivnu retrospektivu na festivalu Pop Montreal koju je pohvalio i časopis Fangoria, utjecajni filmski portal Senses of Cinema uvrštava ga među najbolje autore.

– Uzori? Da, naravno. Tu je, recimo, američki pisac i vizualni umjetnik William S. Burroughs, pa onda francuski pisac i filmaš Alain Robbe-Grillet na kojega reference nalazimo često i današnje vrijeme. Zatim je tu američki eksperimentalni filmaš i animator Lewis Klahr koji je također stvarao kolažiranjem, svakako i Marguerite Duras, francuska književnica, scenaristica i esejistica koja je, uz to što je jedna od najprevođenijih francuskih spisateljica druge polovice 20. stoljeća, bila i sjajan eksperimentalni filmaš. A onda je tu i moj Šibenčanin Zoran Roško, u čijim sam radovima pronašao pojavu novog čovjeka, unikatnu za naše doba – kaže Barić.•

Strogo žanrovski gledano, “Astronaut od perolaka” hibrid je animiranog i eksperimentalnog filma kojem je rekombiniranjem pravilno dodana arhivska doza. Film je u dijelovima prožet tekstom i naracijom Ivane Rushaidat te se na kraju doista dobiva jedinstven zvučno-vizualni doživljaj sasvim nalik kakvom Blade Runneru i po izgledu i po atmosferi, dok se priča zaista doima kao da je djelo samog Philipa K. Dicka.