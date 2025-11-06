Pozdravite mitskog zmaja, otkrijte tajnu nestale božićne purice i popijte čaj s groficom

Uz pomoć atraktivnih svjetlosnih instalacija, Dvor Trakošćan, njegovi perivoji i aleje na nekoliko će mjeseci, točnije od 7. studenoga do 11. siječnja, postati mjesto posebnog doživljaja - “Dvorac svjetla”, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare.

Uz raskošne kočije, šumska bića, glazbene instrumente i mitskog zmaja Trakošćana posjetitelji će moći prošetati kroz svjetlosne skulpture inspirirane bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca – od lovstva i viteštva do glazbe i plemićkih portreta. Od monumentalnih portala i dvorskih tunela do svjetlosnih scena koje prikazuju plemićke grofove i grofice, instalacije stvaraju atmosferu u kojoj posjetitelj postaju dijelom priče, hodajući kroz svjetlosnu bajku vežu se s prošlošću i legendama koje dvorac čuva.

Goranka Horjan, ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan, rekla je kako će posjetitelji prvi put moći vidjeti novi narativ povezan s postavom dvorca, te će šetnjom kroz perivoj sve do unutrašnjih terasa dvorca pratiti priču o Trakošćanu i doživjeti zimsku bajku. Horjan je napomenula da izložbom žele napraviti nišu za obiteljski, intimni posjet, jer je "uz edukaciju, učenje i zabavu važan i dobar osjećaj, a ljudi žele provesti ugodno vrijeme u zdravom obiteljskom okruženju, prirodi, šetnji međusobnoj interakciji". Po njezinim riječima, Trakošćan stoljećima svjedoči o bogatoj povijesti, identitetu i kulturi Hrvatske, a ovime se baština prikazuje u novom svjetlu – doslovno i simbolički. "Želimo pokazati da baština nije samo ono što se čuva, nego i ono što se interpretira na suvremen način, u skladu s novim očekivanjima publike 21. stoljeća", dodala je.

Foto: Mihael Vukoje

Ivan Mravlinčić, viši kustos Muzeja Dvor Trakošćan, ocijenio je da to nije klasična izložba, nego prikaz vezan uz povijesnu okosnicu, iskustvo koje spaja umjetnost, prostor i emociju. "Dvorac i njegov perivoj obnovljeni su s posebnom pažnjom kako bi se spojila kulturna i prirodna baština u jedinstvenu cjelinu. Naš je cilj očuvati Trakošćan, ali i pokazati da je baština živa, da se može doživjeti, razumjeti i voljeti na novi način“, zaključio je.

Načelnik Općine Bednja, Damir Poljak, rekao je kako ta manifestacija za općinu ima veliko značenje jer je Trakošćan simbol njihovog postojanja, identiteta, ali i novih inspiracija umjetnicima i ljudima koji ondje žive i dolaze. "Vjerujem da će se održavati i idućih godina, a važno nam je što obogaćuje turističku ponudu kako bi Bednja postala živa destinacija cijele godine. Podržavamo aktivnost koja spaja umjetnost i baštinu te nas stavlja na kartu kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija", dodao je.

“Dvorac svjetla”, nastao u suradnji s češkom tvrtkom DECOLED, bit će otvoren od petka do nedjelje u studenom, te svakodnevno tijekom prosinca i siječnja, od 17 do 21 sat. Svečano otvorenje izložbe održat će se uz glazbeni nastup violinista Alexandra Shonerta iz Praga, uz podršku Veleposlanstva Republike Češke u Hrvatskoj.

Foto: Mihael Vukoje

U okviru projekta održat će se tematski programi "Kad padne mrak… zimska bajka u Trakošćanu", koji uključuju kombinacije posjeta svjetlosnim instalacijama, kostimirane obilaske dvorca, kreativne radionice, Escape room, a tu su i "Točno u pet" čajanka s groficom, zatim program Tajne lepeze – zavođenje bez riječi, kao i Božić u Trakošćanu uz "Tajnu nestale božićne purice". Vikend nakon otvorenja Trakošćan će biti domaćin Nacionalnog foruma interpretatora baštine u sklopu europske platforme Interpret Europe, koji će okupiti stručnjake posvećene očuvanju i suvremenoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine.