Pozdravite mitskog zmaja, otkrijte tajnu nestale božićne purice i popijte čaj s groficom

Uz pomoć atraktivnih svjetlosnih instalacija, Dvor Trakošćan, njegovi perivoji i aleje na nekoliko će mjeseci, točnije od 7. studenoga do 11. siječnja, postati mjesto posebnog doživljaja - “Dvorac svjetla”, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare.
Uz raskošne kočije, šumska bića, glazbene instrumente i mitskog zmaja Trakošćana posjetitelji će moći prošetati kroz svjetlosne skulpture inspirirane bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca – od lovstva i viteštva do glazbe i plemićkih portreta. Od monumentalnih portala i dvorskih tunela do svjetlosnih scena koje prikazuju plemićke grofove i grofice, instalacije stvaraju atmosferu u kojoj posjetitelj postaju dijelom priče, hodajući kroz svjetlosnu bajku vežu se s prošlošću i legendama koje dvorac čuva.
Goranka Horjan, ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan, rekla je kako će posjetitelji prvi put moći vidjeti novi narativ povezan s postavom dvorca, te će šetnjom kroz perivoj sve do unutrašnjih terasa dvorca pratiti priču o Trakošćanu i doživjeti zimsku bajku. Horjan je napomenula da izložbom žele napraviti nišu za obiteljski, intimni posjet, jer je "uz edukaciju, učenje i zabavu važan i dobar osjećaj, a ljudi žele provesti ugodno vrijeme u zdravom obiteljskom okruženju, prirodi, šetnji međusobnoj interakciji". Po njezinim riječima, Trakošćan stoljećima svjedoči o bogatoj povijesti, identitetu i kulturi Hrvatske, a ovime se baština prikazuje u novom svjetlu – doslovno i simbolički. "Želimo pokazati da baština nije samo ono što se čuva, nego i ono što se interpretira na suvremen način, u skladu s novim očekivanjima publike 21. stoljeća", dodala je.
Ivan Mravlinčić, viši kustos Muzeja Dvor Trakošćan, ocijenio je da to nije klasična izložba, nego prikaz vezan uz povijesnu okosnicu, iskustvo koje spaja umjetnost, prostor i emociju. "Dvorac i njegov perivoj obnovljeni su s posebnom pažnjom kako bi se spojila kulturna i prirodna baština u jedinstvenu cjelinu. Naš je cilj očuvati Trakošćan, ali i pokazati da je baština živa, da se može doživjeti, razumjeti i voljeti na novi način“, zaključio je.
Načelnik Općine Bednja, Damir Poljak, rekao je kako ta manifestacija za općinu ima veliko značenje jer je Trakošćan simbol njihovog postojanja, identiteta, ali i novih inspiracija umjetnicima i ljudima koji ondje žive i dolaze. "Vjerujem da će se održavati i idućih godina, a važno nam je što obogaćuje turističku ponudu kako bi Bednja postala živa destinacija cijele godine. Podržavamo aktivnost koja spaja umjetnost i baštinu te nas stavlja na kartu kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija", dodao je.
“Dvorac svjetla”, nastao u suradnji s češkom tvrtkom DECOLED, bit će otvoren od petka do nedjelje u studenom, te svakodnevno tijekom prosinca i siječnja, od 17 do 21 sat. Svečano otvorenje izložbe održat će se uz glazbeni nastup violinista Alexandra Shonerta iz Praga, uz podršku Veleposlanstva Republike Češke u Hrvatskoj.
U okviru projekta održat će se tematski programi "Kad padne mrak… zimska bajka u Trakošćanu", koji uključuju kombinacije posjeta svjetlosnim instalacijama, kostimirane obilaske dvorca, kreativne radionice, Escape room, a tu su i "Točno u pet" čajanka s groficom, zatim program Tajne lepeze – zavođenje bez riječi, kao i Božić u Trakošćanu uz "Tajnu nestale božićne purice". Vikend nakon otvorenja Trakošćan će biti domaćin Nacionalnog foruma interpretatora baštine u sklopu europske platforme Interpret Europe, koji će okupiti stručnjake posvećene očuvanju i suvremenoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine.