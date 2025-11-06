Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 162
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
svjetlosna bajka u trakošćanu

Pozdravite mitskog zmaja, otkrijte tajnu nestale božićne purice i popijte čaj s groficom

"Dvorac svjetla"
Foto: Mihael Vukoje
1/4
VL
Autor
vecernji.hr
06.11.2025.
u 14:59

Uz raskošne kočije, šumska bića, glazbene instrumente i mitskog zmaja Trakošćana posjetitelji će moći prošetati kroz svjetlosne skulpture inspirirane bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca – od lovstva i viteštva do glazbe i plemićkih portreta

Uz pomoć atraktivnih svjetlosnih instalacija, Dvor Trakošćan, njegovi perivoji i aleje na nekoliko će mjeseci, točnije od 7. studenoga do 11. siječnja, postati mjesto posebnog doživljaja - “Dvorac svjetla”, najavljeno je u četvrtak na konferenciji za novinare.

Uz raskošne kočije, šumska bića, glazbene instrumente i mitskog zmaja Trakošćana posjetitelji će moći prošetati kroz svjetlosne skulpture inspirirane bogatom poviješću i stalnim postavom dvorca – od lovstva i viteštva do glazbe i plemićkih portreta. Od monumentalnih portala i dvorskih tunela do svjetlosnih scena koje prikazuju plemićke grofove i grofice, instalacije stvaraju atmosferu u kojoj posjetitelj postaju dijelom priče, hodajući kroz svjetlosnu bajku vežu se s prošlošću i legendama koje dvorac čuva.

Goranka Horjan, ravnateljica muzeja Dvor Trakošćan, rekla je kako će posjetitelji prvi put moći vidjeti novi narativ povezan s postavom dvorca, te će šetnjom kroz perivoj sve do unutrašnjih terasa dvorca pratiti priču o Trakošćanu i doživjeti zimsku bajku. Horjan je napomenula da izložbom žele napraviti nišu za obiteljski, intimni posjet, jer je "uz edukaciju, učenje i zabavu važan i dobar osjećaj, a ljudi žele provesti ugodno vrijeme u zdravom obiteljskom okruženju, prirodi, šetnji međusobnoj interakciji". Po njezinim riječima, Trakošćan stoljećima svjedoči o bogatoj povijesti, identitetu i kulturi Hrvatske, a ovime se baština prikazuje u novom svjetlu – doslovno i simbolički. "Želimo pokazati da baština nije samo ono što se čuva, nego i ono što se interpretira na suvremen način, u skladu s novim očekivanjima publike 21. stoljeća", dodala je.

"Dvorac svjetla"
Foto: Mihael Vukoje

Ivan Mravlinčić, viši kustos Muzeja Dvor Trakošćan, ocijenio je da to nije klasična izložba, nego prikaz vezan uz povijesnu okosnicu, iskustvo koje spaja umjetnost, prostor i emociju. "Dvorac i njegov perivoj obnovljeni su s posebnom pažnjom kako bi se spojila kulturna i prirodna baština u jedinstvenu cjelinu. Naš je cilj očuvati Trakošćan, ali i pokazati da je baština živa, da se može doživjeti, razumjeti i voljeti na novi način“, zaključio je.

Načelnik Općine Bednja, Damir Poljak, rekao je kako ta manifestacija za općinu ima veliko značenje jer je Trakošćan simbol njihovog postojanja, identiteta, ali i novih inspiracija umjetnicima i ljudima koji ondje žive i dolaze. "Vjerujem da će se održavati i idućih godina, a važno nam je što obogaćuje turističku ponudu kako bi Bednja postala živa destinacija cijele godine. Podržavamo aktivnost koja spaja umjetnost i baštinu te nas stavlja na kartu kao jedne od najatraktivnijih turističkih destinacija", dodao je.

“Dvorac svjetla”, nastao u suradnji s češkom tvrtkom DECOLED, bit će otvoren od petka do nedjelje u studenom, te svakodnevno tijekom prosinca i siječnja, od 17 do 21 sat. Svečano otvorenje izložbe održat će se uz glazbeni nastup violinista Alexandra Shonerta iz Praga, uz podršku Veleposlanstva Republike Češke u Hrvatskoj.

"Dvorac svjetla"
Foto: Mihael Vukoje

U okviru projekta održat će se tematski programi "Kad padne mrak… zimska bajka u Trakošćanu", koji uključuju kombinacije posjeta svjetlosnim instalacijama, kostimirane obilaske dvorca, kreativne radionice, Escape room, a tu su i "Točno u pet" čajanka s groficom, zatim program Tajne lepeze – zavođenje bez riječi, kao i Božić u Trakošćanu uz "Tajnu nestale božićne purice". Vikend nakon otvorenja Trakošćan će biti domaćin Nacionalnog foruma interpretatora baštine u sklopu europske platforme Interpret Europe, koji će okupiti stručnjake posvećene očuvanju i suvremenoj interpretaciji kulturne i prirodne baštine.

Ključne riječi
kultura Escape room radionica glazba svjetlosne instalacije Božić Trakošćan

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Tarzan
Premium sadržaj
Povijesna panorama najuspješnijih stripova i njihovih junaka

Ilustrator Tarzana strip nije smatrao ozbiljnom likovnom vrstom, no njegovo životno ostvarenje bio je 'Princ Valiant'

Kada je Burroughs ponudio izdavačima svoj roman o junaku iz džungle naslovljen "Tarzan među majmunima", nitko nije pokazao interes za objavu u obliku knjige, pa ga je ponudio novinama za tiskanje u nastavcima. Joseph Neebe već je 1927. osigurao prava za prijenos Tarzanovih pustolovina u novinski strip. Njegov prijatelj R. W. Palmer iz iste agencije adaptirao je tekst romana za strip, a za crtanje prve probne priče "Tarzan među majmunima" nagovorio je još jednog poznanika iz svijeta oglašavanja, Harolda R. Fostera

Zagreb: Kazališni redatelj Oliver Frljić
Prvi istup redatelja nakon prosvjeda u Benkovcu

'U Hrvatskoj se događa normalizacija abnormalnog. Sloboda govora i sloboda govora mržnje nisu iste stvari'

Oliver Frljić gostovao je u HRT-ovoj emsiji "Razgovor s razlogom" urednice i voditeljice Morane Kasapović i odgovarao na pitanja tipa zašto misli da većina kulturnih institucija fingira kritičnost? Vrijeđa li u svojim predstavama Domovinski rat, kako mu spočitavaju? Kako odgovara na kritike da njegove predstave nemaju estetsku vrijednost? Zašto inzistira na provokacijama? Što je za njega umjetnička sloboda i ima li granice? Voli li hrvatsko društvo?

Učitaj još

Kupnja