'Afganistanski Justin Bieber' mučen i ubijen zbog hit-dokumentarca 'Retrograde'

U Garyja Coopera žene su pucale i napadale ga nožem, ali ostajao je nevjeran

Gary Cooper, jedan od najvećih holivudskih zavodnika i čovjek čiji je privatni život bio jednako složen i intrigantan kao i njegove uloge, sanjao je o tome da postane slikar, no nakon uloge u filmu "The Winning of Barbara Worth" potpisao je ugovor s Paramoun Picturesom, što mu je otvorilo vrata turbulentnog svijeta hollywoodskih afera. Legendarni glumac ljubio je Claru Bow, Ingrid Bergman, Marlene Dietrich, Carole Lombard...