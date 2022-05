Ovo je kazališna poslastica: Dragan Bjelogrlić na daskama HNK Zagreb

Mnogi u Zagrebu vole Dragana Bjelogrlića. Oni koji dulje pamte sjećaju ga se po ulozi koja ga je proslavila, ulozi Slobodana Popadića u TV seriji "Bolji život" koju je tadašnja TV Beograd emitirala od 1987. do 1990. godine. Oni s još više pamćenja - i godina - znaju da je filmski debi ostvario sa samo petnaest godina (a rođen je 1963.) u filmu Branka Bauera "Boško Buha", gdje je glumio Savu Jovanovića Sirogojna.

No, on spada u glumce kojima je gluma brzo postala preuska, pa je tako danas Bjelogrlić i cijenjeni producent i redatelj. Tako mlađi naraštaju njegovo ime prvenstveno prepoznaju kao ime redatelja filma i televizijske serije "Montevideo, Bog te video!", a još više zbog odlične kriminalističke serije "Sjenke nad Balkanom". On je seriju, koja je zamišljena kao trilogija koja obuhvaća vrijeme od 1928. do 1940. godine, a zasad su snimljene dvije sezone, režirao, ali i u njoj tumači glavnu ulogu inspektora Tanasijevića. Značajne i odlično ocijenjene uloge odigrali su i Goran Bogdan i Bojan Navojec.

No, zbog sveg tog filmskog i televizijskog posla, Bjelogrlića dugo nismo imali prilike vidjeti uživo na kazališnoj sceni, i stoga veseli vijest da u HNK Zagreb u subotu 21. svibnja stiže Jugoslavensko dramsko pozorište iz Beograda s predstavom "Putujuće pozorište Šopalović" Ljubomira Simovića u režiji, scenografiji i izboru glazbe Jagoša Markovića, u kojoj Bjelogrlić tumači glavnu ulogu Vasilija Šopalovića. Drama "Putujuće pozorište Šopalović" Ljubomira Simovića prati priču koja se događa u trenutku kada počinje Drugi svjetski rat i prati članove kazališne družine koji u stvarnom životu proživljavaju sudbine likova koje glume. Simović je za svoj tekst osvojio prestižnu Sterijinu nagradu, a drama je praizvedena upravo na sceni Jugoslovenskoga dramskog pozorišta davne 1985. godine (u režiji Dejana Mijača). Bila je veliki kazališni hit koji je tada vidjelo 65 tisuća gledatelja. Nakon te prve verzije ta je drama postavljena 25 puta u mnogim kazalištima bivše države i više od sto puta u različitim zemljama diljem svijeta.