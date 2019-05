Otvoren Subversive Festival s temom 'Europa na rubu'

Autobiografskim dokumentarcem "Vardi od Agnès", posljednjim radom nedavno preminule istaknute redateljice Agnès Varde, koja je na ovogodišnjem Belinaleu dobila počasno priznanje "Berlinale Camera", u nedjelju je u zagrebačkome kinu Europi otvoreno 12. izdanje Subversive Festivala posvećenoga temi "Europa na rubu - prema novom emancipatorskom imaginariju".

Prije projekcije filma direktor, koordinator i izvršni producent Subversive Festivala Nikola Devčić rekao je okupljenima kako grad Zagreb preuzima Kino Europu 1. lipnja te ih je pozvao da velikim pljeskom pozdrave "voditelje, stručne službe i sve predivne ljude koji su u deset godina učinili da ovo mjesto vibrira i svijetli", a oni su to i učinili.

Farris, Heinrich, Bhattacharya, Bellofiore, Buden...

Ovogodišnji Subversive Festival trajat će do 18. svibnja, a tijekom dva festivalska tjedna program će se održati na nekoliko gradskih lokacija - u zagrebačkim kinima Europi i Tuškanacu, Kulturno informativnome centru (KIC), Muzeju suvremene umjetnosti (MSU) i Pogonu Jedinstvo, rekao je Devčić. Dodao je kako je i ovo festivalsko izdanje standardno podijeljeno u dva dijela - u prvome tjednu filmski program, a u drugome tjednu forumski dio.

Devčić je izdvojio neke od sudionika ovogodišnjega Subversive Festivala. To su predavačica na londonskome Goldsmithsu Sara R. Farris, koja u svojoj knjizi "In the Name of Women’s Rights. The Rise of Femonationalism" na primjerima Nizozemske, Francuske i Italije, uz korištenje vlastitog termina "femonacionalizam", objašnjava rast broja žena u konzervativnim i nacionalističko-desničarskim pokretima unutar kojih se bore protiv prava na pobačaj i rodne ideologije, Michael Heinrich koji će na 3. Alterekonomskom forumu održati predavanje pod naslovom "Kapital i kriza - aktualnost Marxove kritike političke ekonomije u 21. stoljeću.

Spomenuo je i Tithi Bhattacharyu, jednu od autorica nedavno objavljenoga "Feminističkog manifesta za 99%", Riccarda Bellofiorea koji će govoriti o "analizi talijanske ekonomsle situacije sredinom 2014. u kontekstu kontinentalne krize eurozone unutar anemične globalne politike i o prijedlozima za oporavak", te filozofa i publicista Borisa Budena koji će govoriti o odumiranju svjetskih jezika.

Kako je rekao Devčić, "ovogodišnji program sastavljen je prijateljskom i stručnom sinergijom Multimedijalnog instituta, Instituta za političku ekologiju i paneuropske mreže pod nazivom "Pan Action" i subversive 'direktorija' na čelu s Dinom Pokrajac, Karolinom Hrgom i mnogim drugima".

Podsjetio je i kako je 2019. godina velikih obljetnica, među kojima je spomenuo - 230. obljetnicu Francuske revolucije, 100. obljetnica smrti Rose Luxemburg, 100 godina od osnutka Komunističke partije Jugoslavije, 60. obljetnicu Kubanske revolucije i 70. obljetnicu Kineske revolucije te 30. godina od pada Berlinskoga zida. Devčić smatra kako te obljetnice treba spominjati jer "one nisu mrtve i u njima uvijek postoji iskra koja tinja, a zove se sloboda, bratstvo i jednakost". Zato je, ustvrdio je, "povijesni zadatak ove generacije i ljevice da odustane od fragmentacije jer kada smo zajedno onda možemo".

U filmskome dijelu više od 50 filmova

Voditeljica i selektorica Subversive Film Festivalu Dina Pokrajac istaknula je kako će u filmskome dijelu festivala biti prikazano više od 50 filmova, među kojima je i drugi film koji se prikazuje na svečanosti otvorenja, a riječ je o igranom prvijencu uglednoga fotografa Richarda Billinghama "Ray&Liz" u kojemu je dokumentirao vlastito odrastanje u siromašnoj četvrti Birminghama u doba tačerizma, a koji se u Hrvatskoj prikazuje premijerno.

Spomenula je i otvorenje izložbe umjetnice Sabine Mikelić, ostvarene u suradnji s MSU-om i kustosicom Leilom Topić u sklopu stalnog programa Kinematografije otpora svoj projekt, na kojoj će umjetnica predstaviti svoju višekanalnu instalaciju pod nazivom "Beyond the Choir",

Za glavnu nagradu Subversive Film Festivala "Wild Dreamer" natječe se više od pedeset naslova u igranoj, dokumentarnoj i kratkometražnoj konkurenciji, a o njoj će ove godine odlučiti tročlani žiri - producentica Nikolina Hrga, redatelj i profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu Zvonimir Jurić, te austrijski filmski kritičar Otto Reiter.

Popratni filmski program posvećen je nedavno preminulim filmašima Agnès Vardi i Jonasu Mekasu.

Subversive Festival pokrenut je 2008. originalno u svrhu obilježavanja 40. obljetnice globalnih demonstracija 1968.

Održan prosvjed 'Ne damo Kino Europa'