Nije svaki dan da po vama nazovu mamuta: Tom Jones oduševljen prapovijesnim imenjakom

VL
Autor
Tia Špero
16.11.2025.
u 13:53

Legendarni velški pjevač Sir Tom Jones s odobravanjem je prihvatio vijest da je replika vunenog mamuta u prirodnoj veličini, izložena u Nacionalnom muzeju u Cardiffu, nazvana "Tom Bones" u njegovu čast. Ime je odabrano nakon javnog glasovanja u kojem je sudjelovalo više od 18.000 posjetitelja

Replika vunenog mamuta u prirodnoj veličini, koja već osam mjeseci dominira glavnom dvoranom Nacionalnog muzeja u Cardiffu, postala je jedan od najfotografiranijih izložaka i nova gradska ikona. Sada je napokon dobio i službeno ime – Tom Bones. Ova duhovita posveta velškoj glazbenoj legendi, Tomu Jonesu, nije prošla nezapaženo. Sam pjevač, poznat po hitovima poput "It's Not Unusual", oglasio se na društvenoj mreži X i s oduševljenjem komentirao: "Nije svaki dan da po vama nazovu drevnog vunenog mamuta." U istoj objavi, iskoristio je priliku da pozove svoje pratitelje da podrže "predivne muzeje", pokazujući tako svoju podršku kulturnim institucijama.

Impozantni "Tom Bones" nije pravi kostur, već vjerna replika izrađena najsuvremenijom tehnologijom. Model je 3D printan na temelju preciznog skeniranja autentičnog kostura vunenog mamuta koji je nekoć lutao graničnim područjima današnjeg Walesa. Proces sastavljanja replike trajao je punih pet mjeseci prije nego što je u ožujku ove godine izložak postavljen u glavnu dvoranu muzeja.

Ime nije odabrano slučajno, već je rezultat maštovite kampanje koja je privukla ogroman interes javnosti. Više od 18.000 posjetitelja sudjelovalo je u glasovanju, a muzej je zaprimio preko 1400 originalnih prijedloga. Pobjedničko ime "Tom Bones" nosi i simboličnu poruku. Naime, iz muzeja su objasnili da su mamuti nekoć pasli na "zelenoj, zelenoj travi doma" (green, green grass of home), aludirajući na jednu od najpoznatijih pjesama Toma Jonesa. 

Među prijedlozima koji nisu ušli u finale bilo je i vrlo kreativnih i duhovitih opcija. Neki od zapaženijih bili su BFM (Big Friendly Mammoth ili Veliki prijateljski mamut), Sir Tusks-A-Lot, ime inspirirano velškim mitološkim divom Bendigeidfran, te neizostavni prijedlog koji se pojavljuje na gotovo svakom javnom glasovanju – Mammoth McMammoth Face.

Ključne riječi
Mamut muzej povijest glazba tom jones

