Nepresušna romantika na novom albumu Kensington Lima

Volite li staru ili novu americanu, i Beatlese uz to, čim čujete uvodnu, naslovnu pjesmu "The Beat That Saved Our Lives", trećeg albuma postave Kensington Lima, bit će vam jasno da se radi o najkomunikativnijem albumu Josipa Radića, člana nekoliko domaćih postava i protagonista u zanimljivom projektu Valentino Bošković.

Kensington Lima ispostava su za beskrajno melodične pjesme tradicionalnog usmjerenja koje bi na američkim top-listama bile zapažene, kao i na radiostanicama sklonim retro-rocku. Balade "Knebworth" ili "Means So Much" zvuče kao laid back sedamdesetih, classic-rock u najboljem smislu te riječi koji bez suvišnih filozofija, kao i saharinska "Sleep Tight" – idealna za idući singl – ističe nepresušnu romantiku kao osnovu njihova roots-popa.

Dok vas bendovska tutnjava "Coming Out At Midnight" ne podsjeti na T-Rexe Marca Bolana, što opet dovodi do utjecaja sedamdesetih koje i u svijetu imaju dosta zagovornika. Osam pjesama zapravo su opuštena vožnja ekipe koja prije svega voli glazbu u raznim žanrovskim oblicima, a Josip Radić svoje utjecaje pretače u vlastitu viziju loveći fantome prošlosti kao i toliko svjetskih imena. Duet s Lovorkom Sršen – autoricom pjesme "The Back Seat of My Car" – još je jedan primjer vrhunske radiofonične polubalade, sa sjajnim vokalima Sršen i izvrsnom svirkom benda koja "raste" prema kraju, idealan za radijsko emitiranje, da nismo tu gdje jesmo. I gitarskim solom kojeg se ni David Gilmour ne bi postidio na svom novom albumu. Njegov je došao na prva mjesta britanske i američke top liste, a sumnjam da će se isto dogoditi i sa "The Beat That Saved Our Lives" Kensingtona Lime kod nas. Balada "The Same Mistake" pokazuje da su Sršen i Radić pronašli zajednički glas u duetu koji prethodi završnoj "When the Tour Is Over", pjesmi koja nije predaleko od onoga što snimaju Wilco i Jeff Tweedy.

Uz bend koji čine Josip Radić, Lovorka Sršen, Davor Capković, Danijel Benko, Karlo Kurtalj i Sven Stažić, na albumu sudjeluju gosti Toni Starešinić, Neno Belan, Vedran Križan, Vedran Baotić, Mario Klarić i Ana Kabalin, a produkciju potpisuju Josip Radić, Leo Anđelković, Hrvoje Prskalo, Neno Belan, Vedran Baotić i Mark Mrakovčić.