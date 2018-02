Nastavlja se opus Hedy Lamarr uz premijeru filma Bombshell: Priča o Hedy Lamarr

U petak, 23. veljače kino Kinoteka premijerno u Hrvatskoj prikazuje dokumentarni film Bombshell: Priča o Hedy Lamarr redateljice Alexandre Dean i izvršne producentice Susan Sarandon. Riječ je o jedinstvenom uvidu u život i stvaralaštvo holivudske dive i “najljepše žene na svijetu” koji rasvjetljava manje poznatu crticu iz njezine biografije – njezin izumiteljski rad na polju bežićne tehnologije.

Što je zajedničko najljepšoj glumici 30-ih i 40-ih godina prošloga stoljeća i osobi čiji su radovi poslužili kao osnova tehnologije na kojoj se zasniva današnja bežićna komunikacija? Riječ je o Hedy Lamarr, glamuroznoj ikoni čije je očaravajuća ljepota inspirirala izgled likova Snjeguljice i Žene-mačke te tehnološkoj pionirki koja je usavršila sustav komunikacijske zaštite kako bi pridonijela borbi Saveznika protiv nacista.

Foto: Promo

Ispreplićući intervjue i isječke s dosad neobjavljenim zvučnim zapisima u kojima Hedy Lamarr govori o svome životu — od samih početaka u skandaloznom filmu Ekstaza, sve do glamurozne karijere u Hollywoodu i njezinih revolucionarnih tehnoloških otkrića za koja nikad nije primila zasluge, pa sve do kasnijih godina, kad je pala u siromaštvo i zaborav. Bombshell: Priča o Hedy Lamarr film je o neobičnoj ženi, za koju su govorilo da je prelijepa da bi bila pametna, a koja do današnjeg dana ostaje uzor ženama svih generacija diljem svijeta.

U filmu se pojavljuju sin i kći Hedy Lamarr Anthony i Denise Loder, autor knjige Hedy’s Folly Richard Rhodes, biograf Hedy Lamarr Stephen Michael Shearer, kompozitor i poznavatelj rada Georgea Antheila Philip Glass, povjesničar filma i prijatelj Hedy Lamarr, Robert Osborne, filmaš Peter Bogdanovich, glumica i prijateljica Hedy Lamarr, Mia Farrow, izumitelj Nino Amarena, najbolja prijateljica Arlene Roxbury te osnivačica i direktorica organizacije Girls Who Code, Reshma Saujan.

U svojstvu naratorice i izvršne producentice pojavljuje se Susan Sarandon (Reframed Pictures), a Hedyn glas u filmu utjelovljuje Diane Kruger. Režiju potpisuje Emmyjem nagrađena redateljica i novinarka Alexandra Dean.

Foto: Promo

Osim filma Bombshell: Priča o Hedy Lamarr koji će nakon premijere u Kinoteci biti prikazan i u subotu, 24. veljače te u još nekoliko termina tijekom ožujka i travnja, opus Hedy Lamarr ovaj tjedan uključuje i projekciju češko-austrijske drame Ekstaza iz 1933. u režiji Gustava Machatýja. Hedy u filmu tumači lik Eve, mlade žene koja se udaje za starijeg muškarca te, nesretna zbog nedostatka strasti, pronalazi mlađeg ljubavnika. Hedynog supruga tumači legendarni hrvatski glumac Zvonimir Rogoz, Zagrepčanin koji je bio iznimno popularan u Čehoslovačkoj između dva rata. Ekstaza je na rasporedu u utorak, 20. veljače.

Foto: Promo

U srijedu, 21. veljače slijedi Tortilla Flat (1942.). Film u režiji Victora Fleminga radnju temelji na istoimenom romanu Johna Steinbecka – protagonist (John Garfield) naslijeđuje dvije kuće u Kaliforniji i poziva svoje siromašne prijatelje da se usele, nakon čega s jednim od njih ulazi u sukob zbog djevojke (Hedy Lamarr). Četvrtak, 22. veljače donosi povijesnu dramu Samson i Dailila (1949.), u režiji Cecila B DeMillea u kojoj je Lamarr ostvarila svoju najpoznatiju filmsku ulogu.

Svi filmovi iz redovnog programa prikazuju se od 20 sati, osim matineja koje su na rasporedu u 11 sati. Cijena ulaznice za filmske projekcije iznosi 15 kuna, a ulaznice je moguće kupiti na blagajni kina sat vremena prije projekcije ili online na www.ulaznice.hr.



