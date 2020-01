Komičarska zvijezda Terry Jones preminuo u 77. godini

Zvijezda komičarske grupe i jedan od osnivača Monty Pythona Terry Jones preminuo je u 77. godini nakon duge borbe s teškom bolešću, potvrdila je njegova obitelj.

- Terry je preminuo navečer 21. siječnja. Uz njega je bila njegova supruga Anna Soderstrom. Dugo se, hrabro i uvijek s mnogo humora borio s rijetkim oblikom demencije. Tijekom posljednjih nekoliko dana čitavo vrijeme uz njega su bili njegova obitelj i mnogo bliskih prijatelja. Svi smo izgubili dobrog, duhovitog, toplog i kreativnog čovjeka čija je beskompromisna individualnost, izniman intelekt i nevjerojatan smisao za humor uveseljavala milijune ljudi posljednjih 6 desetljeća - stoji u izjavi.

Terryju Jonesu u 2016. godini dijagnosticirana mu je frontotemporalna demencija - neuobičajeni oblik demencije koji počinje u mlađoj dobi, utječe na prednji i bočni dio mozga i uzrokuje probleme s ponašanjem i jezikom.

Dok je njegov kolega iz grupe Michael Palin ostao uz njega tijekom cijele bolesti, Terryjeva mentalna sposobnost poprilično se pogoršala, pri čemu je Michael priznao da ga njegov prijatelj jedva prepoznaje i jedva može razgovarati tijekom posjeta te da je "samo pitanje vremena" kada će preminuti.

Jones je prije 10 godina gostovao u Hrvatskoj na Motovun film festivalu, kada je pričao o počecima Monty Pythona te kako nitko nije vjerovao da će uspjeti.

– Točno se sjećam prvih epizoda i konfuzije koja je nastala jer su gledatelji zbog naslova očekivali snimku cirkuske točke, a umjesto toga su dobili Grahama Chapmana i mene koji razglabamo o letećim ovcama i slično. U studiju je tijekom prvog prikazivanja nastao muk. John Cleese je potpuno potonuo, u garderobi je rekao da smo vjerojatno jedina emisija u povijesti britanske komedije koja nije izazvala ni jedan jedini hihot. Davali su nam najbezveznije termine, nikad nismo bili sigurni hoćemo li doživjeti još jednu sezonu... Nisu vjerovali da bi naša emisija mogla donijeti bilo kakvu zaradu, pa su nas već u početku pokušali ukinuti. Prokrijumčario sam kasetu s prvom epizodom iz studija, da je kopiram za privatnu uporabu. Bio sam siguran da će to biti jedini primjerak "Letećeg cirkusa" na svijetu – rekao je Jones u Motovunu, a zatim je blagoslovio publiku s kojom su Radko Polič i Boris Dežulović zapjevali kultnu Always Look at the Bright Side of Life.

Terry Jones rođen je 1. veljače 1942. godine u Walesu, a bio je komičar, glumac, režiser, pisac i autor povijesnih dokumentaraca. Prijatelja i dugogodišnjeg kolegu Michaela Palina upoznao je još tijekom studija na Oxfordu te je s njim radio na poznatim humorističnim emisijama poput "The Frost Report" i "Do Not Adjust Your Set". Kada upoznaju Erica Idela, Johna Cleesea, Grahama Chapmana i Terryja Gilliama nastaje kultni Monty Python. Jonesov redateljski debi bio je prvi film te skupine, "Monty Python and the Holy Grail", a režirao je i filmove "Life of Brian" i "The Meaning of Life". Jones je bio i veoma poštovan kao povjesničar srednjeg vijeka te je napisao nekoliko knjiga i režirao brojne dokumentarce o tom periodu. Ostat će zapamćen i kao popularan autor dječje književnosti.