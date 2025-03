Izvedbe Mozartova „Requiema“ u Zagrebu i Karlovcu povodom 220. obljetnice Glazbene škole Karlovac

"The King's Music Room"

Kralj Charles otkrio svoju fascinaciju Bobom Marleyem

Emisija "The King's Music Room" pruža jedinstven uvid u kraljevu osobnost i pokazuje široku lepezu njegova glazbenog odabira – od klasičnih izvođača do suvremenih zvijezda – jer na njegovoj su se listi našli kultni glazbenici poput Kylie Minogue, Michaela Bubléa te Diane Ross, no ima tu i novijih glazbenih imena kao što su Raye i Davido