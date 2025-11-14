Intendantica HNK u Zagrebu ponovno u žiriju prestižne operne nagrade

Dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica središnjeg hrvatskog kazališta, već drugu godinu zaredom članicom je međunarodnog žirija prestižne nagrade International Opera Award.

Ovogodišnja svečana dodjela održana je jučer, 13. studenoga, u dvorani Stavros Niarchos Grčke nacionalne opere u Ateni, uz svečanost koju je vodio BBC-jev Petroc Trelawny te nastupe međunarodnih opernih zvijezda.

Među ovogodišnjim laureatima su umjetnici koji svojim radom obilježavaju svjetsku opernu scenu, od nagrade za opernu pjevačicu godine koju je osvojila Asmik Grigorian, redatelja godine Clausa Gutha, dirigenta godine Alaina Altinoglu, dok je najviše glasova čitatelja Opera Newsa osvojila Marina Rebeka.

Ova priznanja potvrđuju iznimnu snagu i vitalnost suvremene operne umjetnosti te visoke kriterije prema kojima žiri i publika ocjenjuju međunarodna operna ostvarenja.

Nagrada International Opera Award, osnovana 2012. godine, dodjeljuje se najboljim umjetnicima, festivalima, kazalištima i produkcijama diljem svijeta, a intendantica HNK-a u Zagrebu Iva Hraste Sočo sudjeluje u radu žirija koji okuplja ugledne operne kritičare, umjetnike i menadžere iz više od dvadeset pet zemalja.



Sudjelovanje dr. sc. Ive Hraste Sočo u ovom prestižnom tijelu priznanje je njezinom radu kao i potvrda međunarodnog ugleda koji Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu uživa na svjetskoj opernoj sceni.