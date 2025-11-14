Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 112
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
dodjela u ateni

Intendantica HNK u Zagrebu ponovno u žiriju prestižne operne nagrade

HNK Zagreb
VL
Autor
vecernji.hr
14.11.2025.
u 12:58

Dr.sc. Iva Hraste Sočo, intendantica HNK u Zagrebu i ove godine članica žirija prestižne nagrade International Opera Award čija se dodjela održala 13. studenog u Ateni

Dr. sc. Iva Hraste Sočo, intendantica središnjeg hrvatskog kazališta, već drugu godinu zaredom članicom je međunarodnog žirija prestižne nagrade International Opera Award.

Ovogodišnja svečana dodjela održana je jučer, 13. studenoga, u dvorani Stavros Niarchos Grčke nacionalne opere u Ateni, uz svečanost koju je vodio BBC-jev Petroc Trelawny te nastupe međunarodnih opernih zvijezda.

Među ovogodišnjim laureatima su umjetnici koji svojim radom obilježavaju svjetsku opernu scenu, od nagrade za opernu pjevačicu godine koju je osvojila Asmik Grigorian, redatelja godine Clausa Gutha, dirigenta godine Alaina Altinoglu, dok je najviše glasova čitatelja Opera Newsa osvojila Marina Rebeka.

Ova priznanja potvrđuju iznimnu snagu i vitalnost suvremene operne umjetnosti te visoke kriterije prema kojima žiri i publika ocjenjuju međunarodna operna ostvarenja.

Nagrada International Opera Award, osnovana 2012. godine, dodjeljuje se najboljim umjetnicima, festivalima, kazalištima i produkcijama diljem svijeta, a intendantica HNK-a u Zagrebu Iva Hraste Sočo  sudjeluje u radu žirija koji okuplja ugledne operne kritičare, umjetnike i menadžere iz više od dvadeset pet zemalja.

Sudjelovanje dr. sc. Ive Hraste Sočo u ovom prestižnom tijelu priznanje je njezinom radu kao i potvrda međunarodnog ugleda koji Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu uživa na svjetskoj opernoj sceni.

Ključne riječi
kazalište HNK Zagreb opera Iva Hraste Sočo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Predstava "Mila"
namijenjen djeci i mladima

KunstTeatar predstavlja program KinderKunst, koji započinje predstavom Natalije Manojlović Varga

Producentica KunstTeatra Romana Brajša najavila je kako će novi program donijeti kazališne naslove koji promišljaju teme važne za odrastanje, identitet i empatiju, a prva predstava, "Mila", čija će se premijera održati 15. studenog, namijenjena je uzrastu 10+ te se bavi prihvaćanjem različitosti - kako onih u nama samima tako i onih koje prepoznajemo u drugima

Solidarnost na reviji lutkarskih kazališta

Publiku očarala riječka hrčkica, ali Riječani su se kao domaćini izuzeli od nagrade

Najbolja po ocjenama gledatelja na 30. reviji lutkarskih kazališta u Rijeci je predstava "Slatke riječi" Gradskog kazališta Rijeka, no nagradu Domino prepustili su drugoplasiranoj predstavi "Ovo sam ja" Teatra Poco Loco. Tijekom devet dana festivala u Gradskom kazalištu lutaka, Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku i Dvorani kulture izvedene su 32 predstave 14 kazališta iz Hrvatske, Slovenije, Slovačke, Francuske, Njemačke, SAD-a i Srbije

Kućica za pse
Nominacije za Nagradu Hrvatskog glumišta

Arterarijeva 'Kućica za pse' pomela konkurenciju, a Nagrade za životno djelo idu Branki Cvitković i Almiri Osmanović

U povodu 33. dodjele Nagrade hrvatskog glumišta u ponedjeljak, 10. studenog, održana je konferencija za medije na kojoj je Hrvatsko društvo dramskih umjetnika objavilo nominacije predstava i izuzetnih umjetničkih ostvarenja za Nagradu hrvatskog glumišta 2025. Svečana dodjela 33. Nagrade hrvatskog glumišta održat će se u nedjelju, 23. studenog u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu

Orašar
kazališni doručak ususret "orašaru"

Nurejevljevo kazalište naglašava ono što stvarnost brani - ostvarenje želje, iskupljenje, pa i preobražaj

O Rudolfu Nurejevu i "Orašaru" govorit će ravnatelj Baleta Massimiliano Volpini, redateljica produkcije Aleth Francillon Grimbert, kostimograf i scenograf Jérôme Kaplan te nacionalni prvaci Baleta HNK-a u Zagrebu Iva Vitić Gameiro i Guilherme Gameiro Alves. Razgovor, koji će se održati na engleskom jeziku, moderirat će teatrologinja Marta Brkljačić. Ulaz je slobodan

Cabaret
Premium sadržaj
kultni mjuzikl

Prvi smo bili na probi 'Cabareta', prve predstave koja nastaje za HNK2, a čije su ulaznice rasprodane - na neviđeno

Probe su tjedan dana uoči premijere vrlo intenzivne jer nakon onih na samoj sceni, ljudi jure na zadnje probe kostima, a o kakvoj je velikoj logističkoj operaciji riječ, svjedoče i dvije posebne činjenice. Naime, samom orkestru HNK Zagreb dodani su neki instrumenti koji inače nisu tamo, poput harmonike i bendža, a glavne uloge rade se u tri alternacije, koje su potrebne jer će do kraja ove kazališne sezone "Cabaret" biti izveden dvadeset puta

Učitaj još

Kupnja