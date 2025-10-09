Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
09.10.2025. u 10:22

“Bob Trevino Likes It” redateljice Tracie Laymon najnoviji je film koji je postao član dramedijskog društva, točnije humornih drama koje su posljednjih godina sve popularnije. Redateljica je film snimila inspirirana situacijom iz vlastitog života kada je, tražeći svog biološkog oca na internetu, upoznala stranca s kojim je vrlo brzo postala prijateljica, a u filmu sličnu situaciju proživljava i Lily, glavna junakinja koju je utjelovila Barbie Ferreira

Čini se da tzv. dramedije zauzimaju sve više i više prostora u filmskom svijetu. Neki od najboljih filmova snimljenih unazad nekoliko godina upravo spadaju u ovaj hibridni žanr. “Kralj Staten Islanda” (2020.) s Peteom Davidsonom u glavnoj ulozi, “Licorice pizza” Paula Thomasa Andersona iz 2021., “Poslije sunca” Charlotte Wells snimljen godinu dana kasnije tek su neki od naslova koji, ovako, prvi padaju na pamet. Kao najnoviji član dramedijskog društva našao se i “Bob Trevino Likes It” redateljice Tracie Laymon. Redateljica je film snimila inspirirana situacijom iz vlastitog života kada je, tražeći svog biološkog oca na internetu, upoznala stranca s kojim je vrlo brzo postala prijateljica. Sličnu situaciju proživljava i Lily, junakinja ovog toplog filma koji izgleda kao svima prijeko potrebna seansa psihoterapije. Prije svega, Barbie Ferreira, koju je dopala uloga Lily, jednostavno je famozna! Imali smo je priliku gledati u jednako sjajnoj Maxovoj seriji “Euforija”, ali ovdje je baš zasjala u svoj svojoj punini.

Lily je 25-godišnjakinja koja ima sve, samo ne lagan život. Majka joj je bila ovisnica koja ju je ostavila s ocem kada je bila mala djevojčica. A otac… Otac je školski primjer osobe s narcisoidnim poremećajem. Lily je cijeli svoj život zanemarivana i kao takva odrasla je u djevojku koja misli da svima treba ugoditi, da se nikome ne smije zamjeriti, da je ona odgovorna i kriva za tuđe emocije. Kada u jednom trenutku odluči uzeti stvar u svoje ruke pa krene na psihoterapiju, terapeutica se rasplače na njezinu priču pa Lily počne i nju tješiti. Ta je scena u svoj svojoj nevjerojatnosti, kojoj su u korijenu netretirana trauma i neliječena tuga, zapravo poprilično smiješna. Ali, više je to redateljičino smijanje na vlastiti račun, zbog čega je scena još vrednija. Zapravo, cijeli film uspješno pleše između trenutaka boli i radosti, između odbačenosti i osjećaja pripadanja. U naizgled svakodnevnim, gotovo i banalnim situacijama Laymon je uspjela smjestiti toliko dubine, dok je s druge strane humor ukomponirala u najtužnije scene. I kako Lilyin otac Robert koristi vlastitu kćer uglavnom kako bi imao bolji prolaz kod žena s kojima izlazi i kako bi mu bila oruđe kojim brusi vlastitu taštinu, što filmu daje dodatni sloj gorčine, tako je u jednom trenutku poziva da mu bude “wing-woman” na spoju. Lily, s najboljom namjerom da pomogne ocu, zezne cijeli spoj govoreći stvari koje se tiču silnih drugih žena u očevu životu. U tom trenutku otac joj doživljava u najmanju ruku emocionalni slom tijekom kojeg govori da je za njega mrtva. Lily nakon toga pokušava nazvati oca, ali ponovna uspostava komunikacije je bezuspješna. Tada, u svojoj cjeloživotnoj želji da ima (prisutnog) oca, Lily na Facebooku dodaje stranca koji s njezinim ocem dijeli isto ime i prezime. I oni polako započinju svoje neobično prijateljstvo. Bob Trevino, stranac s Facebooka, ima pak svoju tužnu priču. Polako njih dvoje napokon počnu dobivati jedno od drugoga ono što im cijeli život nedostaje. I nema tu nikakve sebičnosti ili koristoljublja. Iako ih u početku veže tek slučajnost, postupno njihovo poznanstvo prerasta u emocionalno siguran prostor u kojem Lily prvi put u životu osjeti da je viđena i prihvaćena.

Upravo ta dinamika, jednostavna i nježna, daje filmu posebnu toplinu i vjerodostojnost. Laymon ne pokušava nasilno dramatizirati odnose, nego dopušta da se prirodno razvijaju kroz sitne geste, nespretnu komunikaciju i one tihe trenutke koji na gledatelja djeluju jače od svake velike scene. Njihov odnos toliko je čist i divan da svatko poželi imati jednog svog Boba, odnosno jednu svoju Lily. Film je ovo koji inspirira da se nasmijemo sami sebi jer se u njemu lako prepoznaju vlastite nesigurnosti i rane. Na taj način “Bob Trevino Likes It” nadilazi klasičnu dramediju i prerasta u ogledalo u kojem možemo vidjeti snagu da vlastite slabosti prepoznamo i prihvatimo. Vrijedan je ovo filmski dragulj koji pokazuje kako se kroz priču o drugome donekle prolazi i kroz vlastiti proces iscjeljenja.

Bob Trevino Likes It (Cinestar)

Humorna drama, SAD, 101 min

Režija: Tracie Laymon

Glumci: Barbie Ferreira, John Leguizamo

Ključne riječi
kultura filmska kritika film

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Biografije koje nadahnjuju

Otkrivena formula kojom je Kandinski boje pretvarao u melodije, a slike u glazbu

Počinje DA2 – Zagreb Design, Art & Architecture Film Festival koji od 22. do 26. listopada u Institutu Liszt i online od 23. listopada do 1. studenoga, prikazuje jedanaest filmova o slikarima, redateljima, arhitektima i dizajnerima koji fasciniraju i potiču na promišljanje. Osam od njih natječe se za nagradu Iskra, mnogi bilježe svoje hrvatske i regionalne premijere, a bit će prikazan i film o jedinom hrvatskom oskarovcu Dušanu Vukotiću

Ekipa Playbox Shorts Film Festivala
Počinje 3. Playbox Shorts Film Festival

'O lanjskom pobjedniku još se priča, upravo je to naš cilj – potaknuti reakciju'

Mlada entuzijastična ekipa sa Sveučilišta Vern treću godinu zaredom u Zagrebu organizira Playbox Shorts Film Festival, filmsku i glazbenu manifestaciju koja podržva mlade autore. Svečano otvorenje trećeg izdanja održat će se večeras, 9. listopada, u Branimir mingle mallu, a što sve možemo očekivati od filmskih, glazbenih i edukativnih događanja ispričali su nam izvršni direktor festivala Karlo Gagulić, selektori filmova Luka Šamadan i Nora Ban te Nina Kovačić

"Građanin Kane"
Centar za kulturu Trešnjevka

Program posvećen filmu noir otvara bezvremenski klasik Orsona Wellesa

Osim Wellesovog "Građanina Kanea", kojim počinje program posvećen filmu noiru, u CeKaTe-u prikazat će se "Malteški sokol" Johna Hustona, "Dvostruka obmana" i "Bulevar sumraka"​​​​​​​ Billyja Wildera, "Zaobilaznica" Edgara G. Ulmera, "Duboki san" Howarda Hawksa, "Treći čovjek" Carola Reeda, "Uzaludna pljačka" Stanleya Kubricka te "Dama iz Šangaja" i "Dodir zla" Orsona Wellesa

Hana Jušić
Premium sadržaj
6
redateljica Hana Jušić

Ljevica je poražena, ona postoji još jedino u okvirima kulture, a ne kao neka stvarna sila u realnosti

Hana Jušić, redateljica, scenaristica i profesorica na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu, ove je godine snimila svoj drugi film "Bog neće pomoći" o izoliranoj zajednici pastira na Dinari. Film je prikazan na Filmskom festivalu u Locarnu te na Sarajevo Film Festivalu, gdje je osvojio "Specijalnu nagradu za promicanje rodne ravnopravnosti", a domaća publika premijerno će ga vidjeti 10. studenoga 2025. na Zagreb Film Festivalu, nakon čega kreće u kinodistribuciju diljem Hrvatske

Treći svijet
od 7. do 11. listopada

Od Haustora do prvog hrvatskog kralja: Donosimo program Mediteran film festivala

26. izdanje Mediteran Film festivala održat će se u Širokom Brijegu od 7. od 11. listopada. Glavni festivalski program, koji će otvoriti "Treći svijet" Arsena Oremovića, donosi 19 dokumentaraca, a publika će imati prilike vidjeti i "Kralja Tomislava" redatelja Dražena Klarića, kao i najavu za film "Urotnici" redatelja Bobbya B. Grubića, kreiranog po scenariju književnika Mire Gavrana

"Familia"
najveće europske kinematografije

Saznali smo koje ćemo naslove gledati u ZFF-ovom programu Velikih 5

23. izdanje Zagreb Film Festivala održat će se od 10. do 16. studenoga u CineStaru Branimir, kinu Kinoteka, MSU-u i u Dokukinu KIC, a u sklopu programa Veliki pet ZFF ponovno donosi nekoliko filmskih poslastica. Ovoga puta to su: "Miroirs No. 3" Christiana Petzolda, "Stranac" Françoisa Ozona, "Derište" Harrisa Dickinsona, "Familia" Francesca Costabilea te "Infiltratorica" redateljice Arantxe Echevarríje Carcedo

Iranska redateljica Sepideh Farsi
Premium sadržaj
IRANSKA REDATELJICA SEPIDEH FARSI

Strašno je što je protagonistica mog filma ubijena, to se nikada nije dogodilo u povijesti kinematografije

Sepideh Farsi, redateljica dokumentarnog filma "Ponesi dušu na dlanu i hodaj", sudjelovala je na konferenciji o humanitarnoj krizi u Gazi i o smrti Fatime Hassouna, koja je zajedno s nekoliko članova obitelji poginula u izraelskom zračnom napadu u travnju, dan nakon što je objavljeno da je dokumentarac odabran za 78. filmski festival u Cannesu. Hrvatska će publika ovaj dokumentarni film imati prilike vidjeti na Mediteran Film Festivalu, koji se od 7. do 11. listopada održava u Širokom Brijegu

Učitaj još