Chandra diskretno osuđuje oholost bijelog kapitalizma

Svestrani umjetnik Milan Trenc već se okušao u književnosti kada je objavio slikovnicu "Noć u muzeju", koja je zahvaljujući istoimenom američkom filmu postala planetarno popularna. Potkraj prošle godine Trencu – koji se intenzivno bavi i ilustriranjem i dizajniranjem knjiga – VBZ je objavio prvi roman za odrasle, nazvan "Chandra u potrazi za istinom", koji je uredila Aleksandra Stella Škec.

Riječ je o globalističkom romanu, tj. romanu koji se bavi globalnim pitanjima našega vremena, i to pomoću pitkih rečenica kakvima se, primjerice, služi jedan Coelho. I dok Coelho odašilje poruku da mu je sve jasno i da ga sve rijeke svijeta vode prema jednom, poznatom i točno određenom cilju, kod Trenca je situacija, naravno, drukčija i kompleksnija. Dakle za čitatelja i zakučastija. Naravno, iskusni filmski i likovni autor s jako puno staža u raznim medijskim tvorevinama, Trenc je svoj roman obukao u srednjostrujaško odijelo, barem što se tiče onog elementarnog sadržaja. Tako nas upoznaje s indijskim guruom Chandrom koji stiže na turneju po Sjedinjenim Američkim Državama kako bi širio svoje učenje, svoja saznanja i svoju karizmu onim Amerikancima koji si mogu priuštiti ulaznicu za njegova predavanja u odličnim i skupim hotelima.

Chandru po Americi prate dvije antipatične producentice, Margaret i Ann, kojima je tjeranje modernih robova, uostalom, u opisu posla. No, tu je i opušten, ali i prilično discipliniran vozač i tjelohranitelj Nik, koji kao da je ispao iz nekog francuskog šarmantnog kriminalističkog filma koji nam opisuje negativce golubinjeg srca. Nik, naravno, nije negativac, ali je i osoba sklona otklonima i povremenim opuštanjima u obliku alkohola, cigareta i sličnih nestašnosti koje je suvremeni korporacijski kapitalizam osudio na smrt.

I to je što se glavnih likova tiče uglavnom to. Trenc se u cijelom romanu kreće u tom kvartetu kojemu je glavni motor slikoviti Chandra, osoba koja bi po nekoj definiciji trebala biti asketski tip koji će svojim producentima i unajmljivačima poslužiti kao tvornica novca. No, Chandra je osoba jako daleka od svakog asketizma. Obožava nezdravu hranu i to u svim oblicima, zainteresiran je za lutanja i istraživanja, stalno si postavlja pitanja na koja nema odgovore, frapiran je televizijskim programima u kojima su brutalne scene iz, primjerice, životinjskog svijeta dostupne svim uzrastima bez razlike.

Ukratko, naš se Chandra čudi zapadnjačkoj civilizaciji koja se želi nametnuti cijelom svijetu, ali je mora konzumirati da bi je upoznao te možda i odbacio. Pri tome je indijski guru spreman relativizirati i vlastitu osobnost, vlastitu biografiju, pa čak i svoje postojanje. Iako se na prvi pogled čini naivan, naivan uopće nije. Uglavnom se služi intuicijom i intelektom, za razliku od Nika, koji u velikoj frci poseže za mačističkim argumentom sile. I nekako mi se čini da je upravo taj Nik središnji lik romana i da se u njemu krije i razlog zbog kojega je Trenc napisao ovu, možda čak i ispovjednu knjigu. Knjigu u kojoj je javnosti iskreno i otvoreno izložio vlastite dileme s kojima se susreo dok je godinama živio u Americi, poštujući tamošnje uzuse ponašanja i tamošnja stroga poslovna pravila. Veći dio tih dilema bavi se upravo filozofskim pogledom na svijet koji nam se trenutno urušava pred očima, ali upravo nam Chandra poručuje da je sve to privid, barem s istočnjačke točke gledišta.

A u današnjem, navodno globaliziranom, svijetu zapadnjačka očišta više nisu jedna i jedina. Probudili su se osnaženi veliki kontinenti koji imaju pravo na svoja gledišta, koliko god nam se to ne sviđa, a to diskretno poručuje i ova Trencova knjiga, knjiga koja još diskretnije osuđuje oholost bijelog kapitalizma koji u svakom prosjaku vidi samo bolest, nesreću i zlo. A upravo simboličnom temom prosjaštva roman i počinje i završava, što nikako nije slučajno. Je li Trencov roman za odrasle (ali i ne samo za njih) poučan? Svakako.

Ali treba ga dešifrirati, a taj posao uvijek i nije baš lagodan i opuštajući te neće svakoga odvesti u istom smjeru jer "Chandra u potrazi za istinom" nikako nije jednosmjerna knjiga, niti je to knjiga za samo jedno čitanje. U tome je njena čar, ali i njena zagonetka.