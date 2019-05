Banksyjev grafit osvanuo u Veneciji i zasjenio izložbu bijenala

Možda najbliže do sada, praktički u susjedstvu, u Veneciji je ovih dana osvanuo novi mural koji se pripisuje čuvenom Banksyju. Djevojčica, dijete imigranata, koja na sebi nosi prsluk za spašavanje i ružičastom bakljom privlači pozornost i traži spas – opis je tog društveno angažiranog grafita. Kao što Banksy ništa ne radi slučajno, tako se ni ovaj grafit nije slučajno pojavio u vrijeme trajanja Venecijanskog bijenala na kojem ove godine umjetnici svojim radovima upozoravaju javnost na negativne posljedice koje se događaju u svijetu zbog ljudskog djelovanja poput: klimatskih promjena, pretjeranog konzumerizma, ali i izbjegličke krize.

Kod njega nema slučajnosti

Grafit je, opet nimalo slučajno, strateški pozicioniran na zidu kanala preko puta konceptualnog izloška švicarsko-islandskog umjetnika Christopha Büchela koji je na bijenalu izložio izranjavanu olupinu broda koji je 2015. godine potonuo u moru između Italije i Libije, a u kojem je život izgubilo 1000 migranata zarobljenih u njegovu trupu.

