Ansambl LADO predstavlja DVA/LICA by TerryandTheCuz

Prva dramska predstava Ansambla LADO DVA/LICA do sada je njegov najambiciozniji kazališni međunarodni projekt, nastao u suradnji s hvaljenim australsko-malezijskim kazališnim kolektivom TerryandTheCuz, poznatim po svojem progresivnom radu koji prkosi ustaljenim žanrovskim konvencijama. DVA/LICA bit će premijerno prikazana od 27. do 29. lipnja 2025. u Zagrebačkom kazalištu mladih.

Iza nacionalnog ponosa i ikoničnog stava umjetnika jedinog nacionalnog profesionalnog folklornog ansambla, krije se svijet kakav publika nije trebala vidjeti. Svijet sjećanja i snova, DVA/LICA gotovo je opsesivno putovanje svim onim što je potrebno kako biste plesom predstavljali svoju zemlju – i ono što ostaje iza vas kada glazba prestane. Uvečer je njezinog posljednjeg koncerta, prvakinja Ansambla LADO priprema se za koncert u backstageu. Ono što se oko nje u tom trenutku odvija, pravi je kaleidoskop sjećanja i rituala, duhova prošlosti i budućnosti Ansambla, koji se sudaraju u jednoj izvedbi. Dok njezino tijelo počinje stariti, njezino se nasljeđe bori da ostane zapamćeno... Ova suvremena kazališna predstava uključuje 3D tehnologiju slike i zvuka, predstavlja hibridni model live izvedbe s hologramskim zapisima u izvedbi Ansambla LADO. Tematizira fragilnost prirode sjećanja u kontekstu Ladove tradicije koja traje više od 75 godina, ispričane kroz naraciju i Ladovu izvedbu te propituje evoluciju pripovijedanja kojim se formiraju kulturni identiteti. Uz redatelja Govina Rubena, predstavu kreira snažan domaći i međunarodni autorski tim sastavljen od umjetnika: Luka Galešić, dramaturg, Vid Adam Hribar, suredatelj, Danielle Micich, suradnica za scenski pokret, Michael Toisuta, oblikovatelj zvuka, Solomon Thomas, oblikovatelj videa i Abdul Shakir, tehnički dizajner.

Ovom kazališnom predstavom LADO će se predstaviti na međunarodnoj sceni, a projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i financijski potpomognut sredstvima fonda Creative Australia. Predstava je izabrana u selekciju Pitch New Works cijenjenog međunarodnog udruženja ISPA - International Society for the Performing Arts te će biti predstavljena 12. lipnja, 2025. u sklopu godišnjeg kongresa u švicarskom Luganu, a koji se odvija pod temom Art and Social Political Change pred više od 500 sudionika iz cijeloga svijeta.