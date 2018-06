U potrazi ste za poslom? Evo što se nudi ovoga tjedna

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

Ljubitelj/ica ste mode i uživate u radu s tekstilom? Modiana zapošljava prodavača/modnog savjetnika (m/ž) u King Crossu, u Zagrebu. Ako vas krase kvalitete poput iskustva u vođenju, organizacijske sposobnosti, godina dana iskustva u prodaji (poželjno je iskustvo u prodaji odjeće), a imate smisla za modu, komunikativni ste, ljubazni i usmjereni na rezultate prodaje, ovo je pravo mjesto za vas. Prijavite se putem brze prijave. Sretno!

Zagrebačke pekarne Klara d.d. imaju otvorenih 5 radnih pozicija u Zagrebu! Pekar, pomoćni radnik, vozač, prodavač, skladištar, otvorene su pozicije za prijavljivanje. S više od 150 godina tradicije i iskustva ovo je jedna od vodećih pekarskih industrija u regiji. Zadovoljni kupci, zadovoljni zaposlenici, glavni su ciljevi ovog poslodavca. Želite li raditi u ovom timu, provjerite sve natječaje na linku i prijavite se na onaj po vašoj mjeri. Sretno!

Salona Palace Hotel iz Solina zapošljava na 2 pozicije za rad u sezoni! Traži se više djelatnika za pozicije: konobar (m/ž) i kuhar (m/ž). Hotel Salona Palace jedinstveni je Luxury Resort koji odiše antičkim duhom stare Salone na čijem se samom ulazu i nalazi. Hotel raspolaže s 47 soba, unutarnjim i vanjskim bazenom, SPA&Wellness centrom, fitness sobom, konferencijskim dvoranama, banket restoranom, velikim parkingom, obiluje prekrasnim unutarnjim i vanjskim ugostiteljskim sadržajima, što je garancija da može oduševiti i najzahtjevnije goste. Želite li biti dio ovog tima? Klik na brzu prijavu!

Plodine d.d. zapošljavaju voditelja skladišta (m/ž) u Splitu i okolici. Za ovaj posao poželjno je radno iskustvo u trgovini, osobito s prehrambenim proizvodima, te visoka razina radne etike i poštenja. Očekuje vas stimulativno radno okruženje, zanimljivi radni zadaci, stimulativna plaća i mogućnost daljnjeg stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijavite se!

Cammeo, vodeći domaći brend i sinonim za profesionalan, siguran i povoljan prijevoz, zapošljava voditelja ljudskih potencijala (m/ž) u Zagrebu. Od 2006. Godine, pa do danas, Cammeo je od male obiteljske tvrtke izrastao u korporaciju koja danas posluje u tri države i 30 gradova u regiji te godišnje preveze 10 milijuna putnika. Primarna odgovornost ove pozicije bit će rad na razvoju zaposlenika, poboljšanju tvrtke kao mjesta za rad te definiranju HR strategije. Prijavite se putem linka.

cip Marketing GmbH, internacionalna marketinška agencija, ima otvoreno radno mjesto za Retail Experta (m/ž). Ključne odgovornosti uključuju predstavljanje klijenata adidas i Reebok, aktiviranje zajednice kroz testiranje proizvoda te povećanje prodaje proizvoda za trčanje i nogomet. Detalje potražite na linku i sretno s prijavama.

Jysk d.o.o. zapošljava na 2 pozicije u Zagrebu. Traži se Sales and Marketing Assistant for Serbia (m/f) i Sales and Marketing Assistant for Croatia (m/f). Želite li postati dio međunarodnog tima maloprodajnog lanca? Provjerite koje prodajne i marketinške vještine trebate zadovoljiti i kliknite na brzu prijavu!

House of Jobs GmbH, agencija specijalizirana za razvoj karijere na njemačkom tržištu rada, zapošljava na 6 pozicija u južnoj Njemačkoj! Inženjer održavanja (m/ž) – autoindustrija, Zaposlenik u autoindustriji (m/ž), Check in Agent (m/ž), samo su neke od pozicija koje ne propustite provjeriti na linku. Dođite i na Dane otvorenih vrata 16.06. od 9.30 h do 16.30 h i doznajte više o poslodavcu i poslovima u avio i auto industriji Njemačke. Lokacija: Regus, Savska 32 (prizemlje). Dodatne informacije potražite putem telefona 01 / 770 7072 ili mailom info@houseofjobs.de.

Orizon, samostalna agencija za zapošljavanje na Njemačkom tržištu rada, traži Recruiting Managera (m/ž) za Zagreb. Ukoliko imate iskustva u poslovima regrutacije, a želite u Zagrebu, po njemačkim standardima i uvjetima ostvariti svoj karijerni san, onda se javite što prije s punim povjerenjem. Više informacija potražite ovdje. Sretno s prijavama!

Klub Kalifornija d.o.o., poduzeće s dugogodišnjim zastupstvom svjetski poznatih brandova obuće kao što su Dockers i Tom Tailor kako u Hrvatskoj, tako i u regiji, proširuje svoj tim. Poslodavac zapošljava suradnika u veleprodaji (m/ž) za vođenje i organizaciju veleprodaje (prezentacija obuće kupcima, izlaganje na sajmovima obuće, komunikacija sa dobavljačima, izrada ponude kupcima, izdavanje računa, prateći poslovi vezani za navedeno). Klik na brzu prijavu. Sretno!