Tražite posao? Evo što se nudi ovoga tjedna

U suradnji s portalom posao.hr donosimo aktualne vijesti s tržišta rada. U nastavku pogledajte ponuđene poslove iz različitih područja, na različitim lokacijama diljem Hrvatske, na koje se možete javiti putem brze prijave. Sretno!

PwC je trenutno u potrazi za Valuations Managerom (m/ž) u Zagrebu. Profil djelatnika zahtjeva odlične vještine upravljanja s nekoliko projekata u isto vrijeme, napredni MS Excel, analitičke vještine, preciznost i orijentiranost na detalje, sposobnost prilagoditi se okruženju, intenzivan rad i održavanje smirenost pod stresom, vrlo fleksibilno razmišljanje, znanje engleskog i hrvatskog (u govoru i pismu) te odličnu komunikaciju. Ukoliko se pronalazite u opisu, potražite detalje ovdje.

Haberkorn, najveći tehnički trgovac u Austriji, koji u Hrvatskoj posluje već 15 godina, za pojačanje svog tima traži inženjera strojarstva (m/ž) u Svetoj Nedelji. Kandidati trebaju zadovoljiti sljedeće uvjete: VSS/VŠS strojarstva, iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje tržišta i znanje na području industrijske hidraulike i spojne tehnike. Iskustvo ili afinitet prema prodaji, poželjni su, kao i napredne komunikacijske i prezentacijske vještine. Više informacija potražite na linku.

Lager Bašić d.o.o zapošljava na 4 pozicije diljem Hrvatske. Traži se menadžer prodaje građevinskih strojeva i opreme (m/ž), serviser strojeva i mehanizacije (m/ž), menadžer prodaje građevinskih strojeva i opreme (m/ž) te serviser strojeva i mehanizacije (m/ž). Društvo Lager d.o.o. vodeća je kompanija u regiji jugoistočne Europe, koja se bavi prodajom građevinskih strojeva i kupcima nudi vrhunsku građevinsku opremu te omogućava vrhunske usluge servisa. Lager Bašić d.o.o. zastupa vodeće svjetske brandove CLARK I CATEPILLAR (Interlift) viličare, HYUNDAI, ATLAS, CHETRA, KORFMANN i AMMANN građevinske strojeve, cjelokupni program TEREX grupe, koji je ujedno i najveći i najraznovrsniji proizvođač građevinske opreme u svijetu. Ukoliko vas zanima rad u međunarodnom okruženju, prijavite se.

SGS Adriatica d.o.o. zapošljava motivirane osobe koje žele podijeliti svoje znanje i imati priliku za vlastiti razvoj. Pridružite se vodećoj tvrtki na području kontrole i certifikacije proizvoda, unaprijedite karijeru te budite dio SGS-ov globalnog uspjeha. Poslodavac nudi otvoreno radno mjesto za koordinatora poslovanja (m/ž). Mjesto rada: Zagreb i po potrebi u druga mjestima, za koja su osigurane naknade za troškove putovanja. Brzom prijavom do posla ovdje.

Posao.hr, specijalizirani portal za zapošljavanje koji već više od 15 godina uspješno spaja poslodavce i posloprimce na tržištu rada, trenutno ima otvorenu poziciju za asistenta u informatičkoj podršci (m/ž) u Zagrebu. Ukoliko ste svakodnevno za računalom, izvrsno poznajete HTML, napredno koristite Photoshop ili Corel, a dobro se snalazite u CSS-u, kandidat ste za ovu poziciju. Traži se kreativan i vizualni tip osobe koji ima smisao za web dizajn. Ne oklijevajte s prijavom i prijavite se ovdje.

XD Xenia Design ima otvorene natječaje za 5 radnih pozicija! Traže se motivirani stručnjaci za digitalni marketing/community manageri (m/ž), referenti nabave (m/ž), referenti u računovodstvu i financijama (m/ž), prodavači/stilisti (m/ž) te šivači/ice. Neka vaša strast za modom prijeđe i na vaše klijente. Prijave traju do 17.04., a posao vas može odvesti u Zagreb, Rugvicu, Šenkovec, Čakovec. Više informacija potražite ovdje. Sretno!

DEKRA zapošljavanje d.o.o., za klijenta, zapošljava voditelja IT odjela (m/ž) u Zagrebu. Vrlo dobro poznajete mreže i IT infrastrukture općenito? Dobro koristite Cloud servis i imate iskustvo u planiranju oporavka sustava, sigurnosti IT sustava ili ISO 27001 certifikat? Imate priliku raditi u modernom poslovnom okruženju s iskusnim timom suradnika te se stručno usavršiti u najsuvremenijim tehnologijama. Prijavite se putem brze prijave!

Aluflexpack novi d.o.o., tvrtka s modernom proizvodnjom i priznatim standardima kvalitete, zapošljava na poziciji: laborant 2 (m/ž) u Umagu. Poslodavac nudi izazovno, po mnogo čemu u Hrvatskoj iznimno, profesionalno radno okruženje, stimulativna primanja uz osiguran profesionalni i osoban razvoj. Više informacija potražite na linku.

METRO Cash & Carry Hrvatska, jedan od najuspješnijih veleprodajnih lanaca u svijetu, prisutan u 25 zemalja Europe i Azije, ima natječaj otvoren za radno mjesto administratora/blagajnika (m/ž) u Rijeci. Vaši zadaci i odgovornosti su ažurna priprema i praćenje protoka dokumentacije vezane uz slaganje robe, dostavu i povrat robe, rješavanje reklamacija te komunikacija s kupcima i prodajnim predstavnicima za dostavu. Prijaviti se možete putem brze prijave ovdje.

Milagro d.o.o. zapošljava voditelja financija i računovodstva (m/ž) u Zagrebu. Imate sposobnost organiziranja, koordiniranja i rukovođenja odjelom? Vješti ste s provođenjem računovodstvene politike? Ako uz to imate Ekonomski fakultet, smjer financije, računovodstvo, a zanimaju vas stimulativna primanja u rasponu od 10 000 kn do 15 000 kn, prijavite se na natječaj ovdje.