Sve manje poslovnica i bankara, a skaču naknade koje klijenti plaćaju

Troškovi postavljanja bankomata od 10.000 kn do 10.000 eura

Na pitanje o trošku postavljanja bankomata odgovorili su samo iz OTP-a. Kažu da sami tehnički troškovi postavljanja variraju, ali u prosjeku iznose od 9000 do 10.000 kuna, no postavljanje svih alarma i zaštita povećava ih do 10.000 eura. Ako uzmemo u obzir da je prosječna mjesečna plaća osobnog bankara u Hrvatskoj oko 6000 kn neto ili oko 7500 bruto, stavimo li da prosječno imaju jedno dijete, to je oko 90.000 kuna godišnje. Najveći trošak vezan za postavljanje bankomata je jednokratan, iako se plaća održavanje sustava. Jedan zaposlenik godišnje skuplji je od postavljanja novog bankomata, a naravno, nije jednokratan trošak. Bankomat se postavi i plaća održavanje, a zaposleniku se isplaćuje plaća perpetuirano.