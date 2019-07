Slavonija može puno naučiti od bogate talijanske regije

Pokrajina Emilia-Romagna nalazi se na sjeveru Italije, ima gotovo 4,5 milijuna stanovnika te je sjedište nekoliko najpoznatijih poduzeća u Europi, poput Ferrarija, Lamborghinija, Maseratija, Ducatija, Barille… Riječ je o regiji koja je jedna od najinovativnijih i najrazvijenijih u Italiji te drži vodeće mjesto po povlačenju sredstva iz fondova EU. Također, ima razvijen poljoprivredno-prehrambeni sektor pa se tako tamo proizvode poznati sir, ocat i pršut, a Emilia-Romagna ima i dobro razvijen inovacijski sustav utemeljen na sveučilištima i istraživačkim ustanovama.

O razvojnim iskustvima ove talijanske pokrajine, ali i kako se ona mogu prenijeti i pridonijeti gospodarskom razvoju Slavonije, Baranje i Srijema, razgovaralo se na jučer održanoj konferenciji “Razvojno iskustvo regije Emilia-Romagna i komplementarnost modela za Slavoniju, Baranju i Srijem”.

Promjene se već događaju

Konferenciju je organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije koje je u srpnju 2018. godine sa Svjetskom bankom potpisalo trogodišnji ugovor o tehničkoj pomoći s ciljem jačanja rasta i zapošljavanja kroz provedbu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Također, Svjetska banka je u okviru ugovora ostvarila suradnju s regijom Emilia-Romagna.

– Danas smo predstavili još jednu bitnu komponentu jačanja našeg gospodarstva, a to je razmjena iskustva s regijama koje dijele slične razvojne potencijale, a koje su predvodnice kada govorimo o inovacijama, tehnološkom napretku, razvoju pametnih vještina, kao i iskorištenosti fondova Europske unije – rekla je ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac na konferenciji čiji je glavni govornik bio prof. Patrizio Bianchi, regionalni ministar za europske politike, obrazovanje, stručno usavršavanje, akademska istraživanja i rad vlade regije Emilia-Romagna. On je na objasnio neke specifičnosti razvoja te talijanske pokrajine, a govorilo se i o primjenjivosti njihovih iskustava na Hrvatsku.

Glavno je ulaganje u ljude

– Prema našem iskustvu, glavno je ulaganje u ljude i njihove kompetencije, dakle u škole i obrazovanje. Drugo, treba poticati istraživanja, ali ona koja su primjenjiva na, primjerice, agrikulturu. Treće, potrebna je internacionalizacija, odnosno otvaranje ekonomije prema van. To zvuči jasno, ali je teško za postići i zato su potrebne dobra koordinacija i suradnja – rekao je Bianchi, ministar regije koja će u razdoblju od 2014. do 2020. iskoristiti 1,15 milijardi eura iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a regionalnu strategiju je oblikovala kroz Patto per il Lavoro (Poslovni pakt) koju su potpisali svi glavni dionici u regiji. A koliko je suradnja svih dionika važna naglasila je i Elisabetta Capannelli, voditeljica Ureda Svjetske banke za Hrvatsku.

– Već vidimo promjene u Slavoniji i to zahvaljujući suradnji vlade s privatnim sektorom, poduzetnicima, ljudima... – zaključila je Capannelli.

Na pitanje o tome koji se savjeti regije Emilia-Romagna mogu primijeniti na hrvatsku osvrnula se ministrica Gabrijela Žalac.

– Emilia-Romagna ima impresivne rezultate, no oni imaju i puno više stanovnika. Ali ako govorimo o industriji i o tome što su napravili po pitanju ljudskog kapitala i teritorija, to nam je jako važno. Dobili smo neke savjete koji su primjenjivi za Slavoniju, ali i za cijelu Hrvatsku. Primjerice, kada govorimo o autoindustriji, već smo usporedili ono što oni rade, s onim što se kod nas razvija enormnom brzinom kroz tvrtku Rimac automobili i to će biti preteča razvoja – rekla je ministrica te najavila ulaganja u područje bioekonomije te u istraživanja, razvoj i inovacije, sve s ciljem privlačenja ljudi.

Za Slavoniju su ključni drvo, hrana, ICT, metaloprerađivačka industrija i turizam Projekt Slavonija, Baranja i Srijem pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura, odnosno 18,75 milijardi kuna iz EU fondova za projekte na području pet slavonskih županija. Pritom su kao pet sektora koji su prioritet u Slavoniji definirani drvna industrija, proizvodnja hrane, ICT sektor, metaloprerađivačka industrija i turizam. – Nastojimo ispraviti nepravdu nanesenu Slavoniji svih ovih godina, to je bila naša misao vodilja. Posljednje dvije i pol godine već je ugovoreno 10,3 milijarde kuna različitih projekata koji će pridonijeti revitalizaciji. Ovo su najveća ulaganja u Slavoniju do sada, a u suradnji sa Svjetskom bankom unaprijedit će poljoprivredu, obrazovanje, istraživanje i razvoj, poduzetništvo, zdravstvo, vodoopskrbu i odvodnju, kulturnu i prirodnu baštinu, promet i energetiku – rekla je ministrica Gabrijela Žalac. Idući Savjet za Slavoniju je krajem srpnja u Orahovici.

