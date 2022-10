PBZ: Dinko Lucić u Washingtonu primio nagradu Globala Financea za najbolju banku u Hrvatskoj

Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb danas je na svečanosti u Washingtonu, DC primio nagradu časopisa Global Finance za najbolju banku u Hrvatskoj (The Best Bank in Croatia).

Povodom svečanog proglašenja Privredne banke Zagreb, članice Intesa Sanpaolo Grupe, najboljom bankom u Hrvatskoj, Dinko Lucić, predsjednik Uprave je izjavio: I ova nagrada, potvrda je vrlo profesionalnog i konzervativnog poslovanja Privredne banke Zagreb što je više nego ikad izdvaja u ovim složenim vremenima. Dakako, najveća nagrada je povjerenje naših klijenata i stalno rastuća najveća baza bankarskih klijenata u zemlji. Privredna banka Zagreb ostvaruje kontinuirano visoke rezultate istodobno i na području Hrvatske, ali i Slovenije i Bosne i Hercegovine putem svojih banaka supsidijara, priopćili su.

Global Finance dodijelio je po 29. put svoje godišnje nagrade za najbolje banke svijeta - World's Best Banks 2022 s dobitnicima odabranim u više od 150 zemalja i teritorija diljem Afrike, Azije-Pacifika, Kariba, Srednje Amerike, srednje i istočne Europe, Latinske Amerike, Bliskog istoka, Sjeverne Amerike i zapadne Europe.

Odluke o odabiru donijeli su urednici časopisa Global Finance nakon konzultacija s korporativnim financijskim menadžerima, bankarima i bankarskim konzultantima te analitičarima diljem svijeta. U odabiru najboljih banaka, Global Finance uzeo je u obzir niz čimbenika, od kvantitativnih objektivnih pokazatelja do informativnih subjektivnih. Objektivni kriteriji koji su se razmatrali uključivali su: rast aktive, profitabilnost, geografski doseg, strateške odnose, novi poslovni razvoj i inovacije proizvoda. Subjektivni su kriteriji uključivali mišljenja analitičara tržišta kapitala, analitičara kreditnog rejtinga bankovnih konzultanata i ostalih uključenih u ovu industriju, navodi se u priopćenju.