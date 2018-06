Nijedna srednja tvrtka u EU ne očekuje pad prihoda u 2018.

Dok fond-menadžeri na globalnim tržištima kapitala kao zloguki proroci prijete novom financijskom krizom, realni sektor očito je u drukčijoj realnosti: rezultati godišnjeg istraživanja EY Growth Barometer pokazali su da osnivači i direktori srednje velikih tvrtki u EU i Hrvatskoj masovno očekuju odličnu godinu.

Njih čak 87 posto prognozira svojoj tvrtki rast prihoda veći od šest posto, što, ističu analitičari EY-a, premašuje očekivanja Međunarodnog monetarnog fonda o globalnom rastu od 3,9 posto. No najzanimljivije je da nijedna tvrtka u 2018. ne očekuje pad u poslovanju, dok je lani pesimistično bilo pet posto ispitanika. I ne samo to: najavljuju i nova zapošljavanja i stabilnije tržište, a sve to na krilima digitalizacije – automatizaciji procesa i strojnom učenju, ali i privlačenju talenata koji imaju specijalizirana znanja, posebno digitalne vještine.

Čak 73 posto ispitanika izjasnilo se da užurbano radi na uvođenju umjetne inteligencije, dok ih je lani gotovo isti udio deklarativno odbijao robotsku automatizaciju procesa. U istraživanju je sudjelovalo 2766 direktora i osnivača srednje velikih tvrtki iz 21 zemlje svijeta, od kojih 60 posto smatra da će njihova poduzeća imati rast od šest do deset posto – dvostruko više nego lani, kad ih je taj raspon rasta predviđalo 34 posto.

Veliki udio (39 posto) tvrtki u sljedećih 12 mjeseci planira zaposliti više stalnih zaposlenika, što je respektabilno povećanje u odnosu na 2017. kad ih je novo zapošljavanje planiralo 27 posto. Konzultanti su istraživanje prezentirali na proglašenju EY Svjetskog poduzetnika godine, na kojem je kao pobjednik hrvatskog izdanja programa sudjelovao i Mate Rimac, osnivač Rimac automobila.