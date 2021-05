Nestlé predstavio planove za održivo poslovanje u Hrvatskoj

Danas je održano virtualno druženje s novinarima „Nestlé - održivost na djelu!“, na kojem su predstavljene novosti i aktivnosti koje najveća prehrambena kompanija na svijetu poduzima kako bi doprinijela ostvarenju ciljeva strategije održivog razvoja do 2030. na lokalnoj razini. Područja djelovanja odnose se na inicijative za odgoj zdravijih generacija, razvoj životnih zajednica s naglaskom na zapošljavanje i bolju zapošljivost mladih te očuvanje i zaštitu okoliša.

„Naše su inovacije proizvoda usredotočene na superioran okus, nutritivna svojstva i dobrobit prema planeti. Neprestano istražujemo i težimo pomicanju granica mogućeg. Hrvatski potrošači vrlo dobro poznaju Nestlé proizvode i njihovu vrhunsku kvalitetu te prepoznaju kontinuiran rad na poboljšanju hranjive vrijednosti proizvoda kao i predanost koju imamo kada je riječ o pozitivnom utjecaju na okoliš. Novosti koje smo uveli u 2021. godini vrlo su dobro prihvaćene. U Hrvatskoj to jasno vidimo na primjeru SMARTIES asortimana koji je odsad u 100% reciklabilnom papirnatom pakiranju“, kazao je Laurentiu-Florin Dimitriu, generalni direktor kompanije Nestlé za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju.

Uvodno je naglasio i kako, prema poslovnim rezultatima za prvo tromjesečje 2021. godine, kompanija globalno ali i lokalno bilježi kontinuiran rast: „Organski rast na globalnoj razini dosegnuo je 7,7%, uz stvarni unutarnji rast od 6,4%, potaknut poboljšanim digitalnim mogućnostima i brzim inovacijama. Zadovoljni smo snažnim organskim rastom prodaje od 7,9% u Hrvatskoj u prvom tromjesečju i smjeru u kojem kompanija ide.“

Transformacija prema održivosti, zahtijeva radikalne akcije u cijelom Nestlé lancu vrijednosti, od prelaska na obnovljive izvore energije u tvornicama i uredima, preko traženja inovativnih rješenja za pakiranje proizvoda, do suradnje s dobavljačima i poljoprivrednicima na osiguranju održivog sustava hrane.

„Naša je misija transformirati složen prehrambeni sustav. Želimo da kvalitetna, održiva hrana bude jednostavna - od načina na koji hrana dolazi do našeg tanjura do načina na koji se priprema i konzumira, gdje god se nalazili. Želimo pomoći ljudima da svakodnevno kuhaju svježu hranu koju vole i u čiju kvalitetu vjeruju. MAGGI Super juhe s prirodnim sastojcima, poput onih iz naših kuhinjskih ormarića i inovacijama u ambalaži, koja će pridonijeti smanjenju količine proizvedenog otpada kod krajnjeg potrošača, samo su jedan od primjera. Naime, svi naši proizvodi prolaze kroz transformaciju kako bi ispunili globalne obaveze prema nultom utjecaju našeg poslovanja na okoliš“, izjavila je Renata Matusinović, izvršna direktorica kategorije hrane za tržište Jugoistočne Europe.

Atana Škalko, izvršna direktorica kategorije pića za tržište Jugoistočne Europe nadovezala se s doprinosom na održivost u kategoriji kave: „U sklopu NESCAFÉ plana, NESCAFÉ će do 2025. imati 100% asortimana koji dolazi s provjerenih i certificiranih plantaža. Do 2025. godine 100% ambalaže Nestlé proizvoda bit će moguće reciklirati i ponovno upotrijebiti, sve to prema ambiciji dostizanja nulte razine emisije ugljika do 2050. Trenutno je u tijeku kampanja ,,Uzgojeno s poštovanjem’’, kojoj je cilj osvijestiti hrvatske potrošače o važnosti korištenja sirovina iz održivih izvora.“

Dodatno, istaknut je i iskorak brenda NESCAFÉ 3IN1 i suradnje s platformom Poslovni FM na podcastu za bolju budućnost mladih i razgovore o poduzetničkim ambicijama, digitalnim i zelenim vještinama.

Neli Angelova, direktorica komunikacija za tržište Jugoistočne Europe, istaknula je važnost jačanja partnerstva i suradnje s lokalnom zajednicom kako podrške hrvatskom društvu i ekonomiji: „Vrijeme je da napravimo korak više. Zato ulažemo značajne resurse kako bismo bili dio razvoja zemalja u kojima poslujemo, fokusu su nam bolja prehrana i podrška odgoju zdravijih generacija, zapošljivost mladih i pozitivan utjecaj na okoliš. Održivost kompanije ogleda se i u jačanju lokalnih partnerstva i međusektorske suradnje. Time omogućavamo više opipljivih i zaista stvarnih akcija i promjena.“

Navela je primjere sjajne suradnje projekta Vrtim Zdravi Film s novim partnerom, javnozdravstvenim programom PETICA – igrom do zdravlja, kojom su u projekt uključeni i učenici nižih razreda osnovnih škola te veliku zajedničku akciju tijekom koje su školama poslali 2.000 sadnica mikrobiljaka – kako bi učenici teorijska znanja stekli i u praksi. Najavila je i izdavanje prve digitalne kuharice za roditelje i djecu „Vrtim Zdravi Film.“ Tako projekt Vrtim Zdravi Film u svojoj desetoj sezoni poseban naglasak stavlja na ekološku održivost.

Također, zaključno je predstavila i partnerstvo s UN Global Compact podružnicom u Hrvatskoj. Zajedničkim naporima, radit će na podizanju svijesti o važnosti brige za okoliš i većoj aktivaciji industrije po ovom pitanju. U tome će im pomoći i Institut za društveno odgovorno poslovanje, unutar čijih će programa dijeliti svoje znanje.

Nestlé Adriatic nastavlja ambiciozno dalje, s investicijama za bolju, zdraviju i održivu budućnost.