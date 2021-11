Najbolji Valamarovi hoteli i kampovi imali veće prihode nego 2019.

Najveća turistička kompanija Valamar Riviera uspješno brodi koronakrizom. U prvih devet mjeseci 2021. poslovanje se oporavilo u odnosu na lani, a operativna dobit (EBITDA) u tom je razdoblju dosegla 93% pretkrizne 2019. Poslovni prihodi iznose 1,5 milijardi kuna, odnosno 75% realizacije u 2019. Broj noćenja dosegnuo je 75% od rezultata iz 2019., s tim da su prosječne cijene povećane sedam posto.

U sjevernim destinacijama Valamar je postigao odlične rezultate u trećem kvartalu, pa su, recimo, kampovi ostvarili 15% više prihoda nego 2019., dok premium segment hotela i ljetovališta bilježi rast prihoda od 10% prema toj godini. Za razliku, u Dubrovniku i objektima niže kategorije u 2021. nije bilo većeg oporavka.

U ovoj godini Valamar očekuje operativnu dobit 635 milijuna do 652 milijuna kuna, 83% do 85% od ostvarenja 2019. Procjenjuje se da će konsolidirani prihodi doseći od milijardu i 625 do milijardu i 655 milijuna kuna, odnosno oko 75% realizacije 2019. Iako su financijski rezultati pozitivni, neto gubitak od 359 milijuna kuna iz 2020. neće biti nadoknađen.

– I 2022. bit će pod utjecajem krize zbog poremećaja na tržištu rada, avioprijevoza te nabave roba i usluga. Hrvatska je najbliži Mediteran velikom dijelu Europe i može krizu pretvoriti u priliku. Ali, nužno je već sada početi pripremu sezone, osobito po pitanju zapošljavanja i edukacije djelatnika te pokretanja investicija – kaže Željko Kukurin, predsjednik uprave Valamar Riviere.