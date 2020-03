Pojačana potražnja za mlijekom i piletinom, a sirovina ima dovoljno

Na području Istarske županije, koja je najugroženija koronavirusom, od danas pa do 14. travnja zatvoreni su svi kafići i restorani. Izuzeti su samo dostava hrane te rad pučke kuhinje uz maksimalne mjere opreza.

– Obavezni smo kao i svi drugi građani poštivati odluke glavnog stožera, odnosno ono što struka kaže, dok pojedini vlasnici ugostiteljskih objekata i lokalne samouprave u mjestima gdje nema uputa kriznog stožera da se zatvaraju samoinicijativno donose odluke – kaže Joso Smolić, predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a ističući kako je, primjerice, i općina Primošten od jučer zatvorila sve ugostiteljske objekte na svom području. Trgovački lanci na području Istre pridržavaju se izrečenih mjera o radnom vremenu do 18 sati, metru udaljenosti između kupaca te radnika na blagajnama, kao i limitiranom broju ulazaka u trgovine, koje kontroliraju i koordiniraju zaštitari. Još nije donesena takva mjera za cijelu Hrvatsku, no očekuje se da bi to moglo biti skoro, kazali su nam iz jednog većeg trgovačkog lanca.

Iz Konzuma poručuju kako su sva skladišta i prodavaonice dobro opremljeni, zalihe proizvoda koji se u ovom trenutku najviše traže dodatno se pojačavaju te mole kupce za razumijevanje i strpljenje ako nekih proizvoda u određenim trenutku nema na policama. U Vindiji bilježe pojačanu potražnju za mlijekom i svježom piletinom. – Sirovine ima dovoljno te nema razloga za zabrinutost – kažu iz Vindije, a slično poručuju i iz Dukata.

