Ljudima je potrebna motivacija da teže izvrsnosti

U organizaciji ovogodišnjeg izbora za gospodarstvenika i gospodarski događaj pomogli su nam naši odani partneri - ugledne domaće kompanije čije poslovanje uvelike nosi hrvatsko gospodarstvo i etablira hrvatsko ime na tržištima izvan granica. Zahvalni smo im kao i renomiranom zagrebačkom hotelu Esplanade domaćinu svečanosti dodjele nagrada koju je svojim muziciranjem oplemenila i svjetski poznata čelistica Ana Rucner. Evo što o značaju projekta Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista kažu neki od naših partnera.

Agram: Važno je izvrsnost poticati i njoj težiti

Agram oduvijek njeguje izvrsnost, i u svojem poslu želi biti najbolji, kao i biti u društvu s najboljima iz drugih gospodarskih područja. Kao primjer drugima, važno je i poticajno isticati uspješne gospodarske poduhvate, odati priznanje gospodarstvenicima koji su se istaknuli svojim postignućima. Time ne samo da se nagrađuju uspješni pojedinci nego se i druge poziva i motivira da u svom poslu budu bolji, da teže izvrsnosti. Takva nastojanja uvijek treba podržavati. Jer, tko se ne razvija taj ne samo da stagnira nego zaostaje, malo po malo gubi konkurentsku sposobnost te u konačnici sigurno propada. Kao pojedinci, tvrtke, ustanove i čitavo društvo opstajemo, zadržavamo i nastojimo poboljšati svoj položaj na tržištu odnosno svoj položaj u društvu drugih država i naroda tako da se stalno unaprjeđujemo, inoviramo i rastemo. To je životna formula, samo tako se napreduje, sve drugo je regresija i zaostajanje. Sve skupa to je jasan razlog da se ističu pozitivni i uspješni pojedinci poduzetnici, tvrtke i gospodarski događaji.

Uz općepoznatu društvenu ulogu osiguranja kao djelatnosti koja pojedince, tvrtke, ustanove i zajednicu štiti od šokova šteta prouzročenih nesretnim događajima, u čemu zajedno s drugim osiguravajućim društvima sudjeluju i društva u sklopu Agram Europskog Gospodarskog udruženja, upravo Agram gospodarstvo potiče i svojim ulaganjima, zapošljavanjem i društveno odgovornim poslovanjem. Nakon ispunjenja zakonom propisanih obveza i obveza prema osiguranicima, dio uprihođenih sredstava Agram izdvaja u zajednicu u kojoj te prihode i ostvaruje, pomaže socijalno osjetljivim skupinama, kulturnim i odgojno-obrazovnim ustanovama. Nije nevažno ni zapošljavanje, no da bi se zapošljavali novi djelatnici, stalno se mora širiti posao i mora se napredovati na tržištu. Konačno, ulaganja su najveći i najbolji poticaj svakom gospodarstvu pa tako i hrvatskom. Ulagati mogu samo uspješne i profitabilne firme. A uspjeh se postiže prvenstveno tako da se sva ostvarena dobit dalje ulaže u širenje poslovanja, na čemu se dosadašnja povijest Agrama upravo i temelji.

A1 podatkovni centar dobio prestižni certifikat za sigurnost kartičnog poslovanja

Godinu dana nakon izgradnje, A1 podatkovni centar dobio je prestižni certifikat za sigurnost – PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Riječ je o globalno prihvaćenom skupu pravila i postupaka namijenjenim optimiziranju sigurnosti transakcija kreditnim i debitnim karticama te zaštiti vlasnika kartica od zlouporabe njihovih osobnih podataka. PCI DSS zajednički su 2004. godine stvorile četiri velike kompanije za kreditne kartice: Visa, MasterCard, Discover i American Express, a od sada ga ima i A1 podatkovni centar u Zagrebu.

Dobivanjem ovog certifikata A1 podatkovni centar postaje PCI (Payment Card Industry) usklađeni pružatelj usluga. To znači da u njemu druge kompanije i financijske institucije na siguran način mogu obrađivati i pohranjivati platne transakcije vlasnika kartica. Proces certificiranja provela je londonska konzultantska kompanija OBS Global, međunarodno kvalificirani revizor za sigurnost PCI standarda. Prilikom pregleda utvrđivalo se zadovoljava li sigurnost i zaštita opreme najviše standarde te je li pod stalnim i strogim nadzorom (videonadzor, senzori pokreta, dvofaktorska autentikacija i brojni drugi sigurnosni sustavi). "Financijska industrija zahtjeva najviše standarde sigurnosti i zahvaljujući novom certifikatu, A1 poslovni korisnici imaju na raspolaganju usluge najviše razine kvalitete u ovom području. Uz postojeće usluge poput kolokacije, Virtualne infrastrukture (Iaas), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup as a Service (BaaS) i Exoscalea, korisnicima podatkovnog centra pouzdan smo digitalni partner za sve sigurnosne izazove u dinamičnom svijetu financija. Ovo nam priznanje puno znači jer je uključivalo vrlo detaljan pregled svih poslovnih sustava i infrastrukture A1 podatkovnog centra, koji su tijekom testiranja dokazali da zadovoljavaju najviše kriterije", izjavio je Daniel Šimić, glavni direktor za poslovne korisnike u A1 Hrvatska.

Krajem 2020. počela je izgradnja A1 podatkovnog centra, a dovršen je godinu dana kasnije. Jedini je u Hrvatskoj iz temelja izgrađen prema Tier III kriterijima UpTime instituta, svjetskog lidera u standardizaciji performansi digitalne infrastrukture.

HŽ Infrastruktura provodi 25 velikih projekata

HŽ Infrastruktura i ove godine s radošću podržava projekt Gospodarstvenika godine koji potiče i ističe pozitivne primjere kao što su izvrsnost u poslovanju, izvozni uspjeh, uspješni investicijski projekti, izvrsni poslovni rezultati, a samim time i otvaranje novih radnih mjesta.

Priznanje najuspješnijima, najpoduzetnijima i najjačim gospodarstvenicima i događajima u Hrvatskoj, a čije poslovanje ili utjecaj neminovno utječu i na gospodarska kretanja u zemlji te mijenjaju gospodarsko i društveno okružje nabolje, zasigurno će u današnjim izazovnim i dinamičnim vremenima biti dobra motivacija za nove poslovne uzlete.

Činjenica da HŽ Infrastruktura trenutačno paralelno provodi čak 25 velikih projekata obnove i modernizacije željezničke infrastrukture potvrđuje to da će i nama 2023. godina poslovno biti vrlo dinamična i izazovna baš kao što je to bila i godina na izmaku. Projektima koje provodimo, a riječ je o zahtjevnim i višegodišnjim projektima koji se većim dijelom sufinanciraju iz europskih fondova, smanjujemo financijsko opterećenje državnoga proračuna te utječemo na rast BDP-a.

Modernizacija cjelokupnoga hrvatskog željezničkog sustava naš je cilj, a trenutačno je to i jedna od najvećih investicija u prometnu infrastrukturu Republike Hrvatske. Želimo promijeniti način željezničkoga prijevoza u Republici Hrvatskoj te stvoriti uvjete za unaprjeđenje željezničkoga prometa kao ekološki najprihvatljivije vrste prometa.

Hrvatske ceste: Pelješki most je najznačajniji projekt

Hrvatske ceste uključile su se kako bi podržale Večernji list i Poslovni dnevnik u, sada već tradicionalnom, projektu izbora Gospodarstvenika i gospodarskog događaja godine. Naime, i projekt Hrvatskih cesta, točnije odobrenje EU sredstava za Pelješki most, ponosno nosi ovu prestižnu titulu gospodarskog događaja za 2017.godinu.

Pelješki most je zahtjevan, opsežan i strateški važan projekt koji cestovno povezuje kopnom razdvojene dijelove Republike Hrvatske, a time ujedno i teritorij Europske unije. Svjesni iznimne važnosti ovakvog graditeljskog pothvata, uz snažnu podršku Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Hrvatske ceste su spremno prihvatile izazov i krenule u ostvarivanje svog najznačajnijeg projekta.

Po završetku detaljne pripreme projekta i nakon odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje, u travnju 2018. godine sklopljen je Ugovor o izvođenju radova s kineskim konzorcijem u iznosu većem od dvije milijarde kuna. Četiri godine izgradnje obilježili su brojni izazovi, usvajanje novih znanja, savladavanje prepreka te svakako i stvaranje divnih uspomena i čvrstih prijateljstava.

Konačno izgrađen, Pelješki most izniman je građevinski i infrastrukturni projekt koji će zbližiti ljude, ojačati gospodarske i kulturne veze te unaprijediti svakodnevni život brojnih lokalnih stanovnika. To je most s dodanom vrijednosti, jer za razliku od ostalih građevina sadrži i jedan poseban element, snažnu emociju hrvatskog naroda kojem je ostvaren dugo željeni san i težnja za teritorijalnom, cestovnom povezanosti.

Veseli činjenica da je završetkom izgradnje Pelješkog mosta stvoren prostor za daljnji razvoj zemlje i bolje sutra, što opravdano budi još veći ponos. Pored toga, najveći nacionalni projekt svojim završetkom ostvario je sva početna nastojanja, a to je izgradnja tehnološki suvremenog i ekonomičnog mosta, prožetog emocijama hrvatskog naroda. Pelješki most time je jasno postao jedan od novih simbola suvremene Hrvatske.

Hamag bicro: Potaknuli smo 26,5 milijardi kuna investicija

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) je u suradnji sa nadležnim ministarstvima u periodu do 2022. godine kroz različite programe potaknula preko 26,5 milijardi kuna investicija kroz 17529 projekata stvorivši preduvjete za otvaranje novih 29.960 radnih mjesta. U 2022. godini smo uspješno priveli kraju projekt decentralizacije Agencije te smo otvorili ispostave u svim županijama diljem Hrvatske kako bismo bili dostupni svim poduzetnicima. Temeljem prethodnih iskustava u pripremi i provedbi projekata spremno smo dočekali pozive iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a s nestrpljenjem očekujemo programe iz Višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.

HPB: Za bolje gospodarstvo i standard hrvatskih građana

Za Hrvatsku će 2022. ostati zapamćena kao godina potvrde ulaska u Schengen i intenzivnih priprema za uvođenje valute euro, a za nas u Hrvatskoj poštanskoj banci dodatno i kao razdoblje velikih odluka i projekata vezanih uz preuzimanje i integraciju Nove hrvatske banke u HPB Grupu.

Kao bankarska grupa s 30 godina iskustva u poslovanju i nadomak ulasku u top 5 banaka u Hrvatskoj, HPB ima snagu za novi poslovni i tržišni iskorak i pozicioniranje u još važnijoj ulozi u našoj zajednici, kao primarni i preferirani partner gospodarstvenicima i građanima.

Sljedeće godine započinjemo poslovati s novom hrvatskom valutom, a ulaskom u europodručje otvaraju se nove prilike za investicije u našoj zemlji, povećanje konkurentnosti gospodarstva i rast realnog dohotka građana u srednjem roku. Uvođenje eura donijet će značajne koristi i poslovnim subjektima i građanima, a banke će u budućem razvoju i napretku i dalje imati veliku ulogu. Kvalitetnim i odgovornim upravljanjem u Banci spremno se suočavamo s promjenama o čemu najbolje svjedoče naši rezultati, dajemo svoj doprinos jačanju poduzetništva u Hrvatskoj i naprednijem društvu ostvarujući našu misiju.

Orijentirani smo na koncept održivog razvoja koji će već sad, a u budućnosti još i više, određivati našu ulogu u gospodarskom, društvenom i ekološkom okruženju kao cjelini. Hrvatsku vidimo kao zemlju sa sve bržim rastom broja odvažnih mladih poduzetnika, perspektivnih start-up kompanija, ekološki orijentiranih tvrtki i novih tehnoloških uspješnica. Zadovoljstvo mi je da u stvaranju takvog okruženja HPB ima aktivnu i značajnu ulogu.

U 2023. nastavit ćemo biti snažan oslonac rastu gospodarstva i povećanju standarda građana, dati snažnu podršku poduzetničkom načinu razmišljanja nudeći brza i adekvatna poslovna rješenja te digitalni smjer i održive standarde kao izbor u daljnjem ostvarenju zamaha za koji Hrvatska ima veliki potencijal.

Fortenova grupa je priča o uspjehu

Tri godine sam s ponosom primao ovu prestižnu nagradu Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika. Prvi puta 2018. za nagodbu vjerovnika Agrokora koja te godine doista jest bila najznačajniji gospodarski događaj, ne samo u Hrvatskoj, nego i regiji. Godinu iza toga priznanje smo dobili za uspješno refinanciranje SPFA kredita koje je tada predstavljalo ključnu prekretnicu za transformaciju Fortenova grupe, dok sam prošle 2021. godine, nagradu primio kao gospodarstvenik godine po izboru čitatelja, personificirajući zapravo sva postignuća kompanije koju vodim – kaže Fabris Peruško.

U osnovi ovog tradicionalnog izbora je odavanje priznanja onim kompanijama, procesima i osobama koje mijenjaju Hrvatsku nabolje. Ako je itko tome doprinio, onda je to u svakom pogledu Fortenova grupa. Od kompanije u bankrotu i jednog od najvećih problema regije do kompanije koja se etablirala kao benchmark na tržištu i postala jedan od najpoželjnijih poslodavaca na ovim prostorima. Od kompanije u milijardama eura dubioza do kompanije koja ima profit iz kontinuiranog poslovanja, a ove će godine prebaciti razinu EBITDA-e od 300 milijuna eura.

Fortenova grupa priča je o uspjehu, kao što su to Infobip ili Mate Rimac, Pelješki most ili rast izvoza, također nagrađeni u ovom izboru. Ta je iskustva potrebno isticati i dijeliti ih kako bi postali uzor i podstrek drugima.

Zato ova nagrada ima posebnu vrijednost i zbog toga je važno podržavati je.

Čestitamo svima nominiranima i svim lauretima na važnom priznanju – gospodarstvenicima Pavi Vujnovcu i Nikoli Dujmoviću te Borisu Vujčiću, guverneru HNB-a, i Vladi RH, u čije ime je nagradu preuzeo potpredsjednik Davor Božinović, za ulazak Hrvatske u eurozonu, koji su stručni žiri i čitatelji proglasili najboljim gospodarskim događajem ove godine.