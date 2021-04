LG ukida proizvodnju pametnih telefona, u SAD-u kreće borba za 10 posto tržišta

Južnokorejski LG Electronics Inc prvi je veliki proizvođač pametnih telefona koji će ukinuti taj proizvodni lanac zbog gubitaka nakon što nije uspio pronaći kupca.

Odluka da se povuče ostavit će upražnjeno oko 10 posto tržišta u Sjevernoj Americi gdje je treći po snazi i gdje će se za taj dio tržišta boriti Samsung Electronics i Apple Inc.

"U SAD-u LG je ciljao tržište uređaja srednjih do nižih cijena i to znači da će Samsung, koji ima umjerenije cijene od Applea, biti u boljoj poziciji privući korisnike LG-a", kazao je Ko Eui-young, analitičar u Hi Investment & Securities.

LG-ov odjel pametnih telefona bilježi gotovo šestogodišnje gubitke od ukupno 4,5 milijarda dolara.

Napuštanje tako kompetitivnog tržišta omogućit će LG-u da se fokusira na područja poput dijelova za električne automobile, pametne kuće i povezane uređaje, navodi se u priopćenju tvrtke.

U bolja vremena LG je imao brojne inovacije na području mobilne telefonije i na vrhuncu u 2013. bio je treći najveći proizvođač pametnih telefona nakon Samsunga i Applea.

Na silazni put je tvrtku, prema analitičarima, gurnulo i nedovoljno znanje u suprotstavljanju novim kineskim konkurenatima.

Trenutni globalni udio LG-ija tek je dva posto i prošle godine na tržište je plasirao 23 milijuna pametnih telefona dok je Samsung plasirao 256 milijuna.

LG će osiguravati potporu i nove verzije programa za postojeće korisnike još neko vrijeme.